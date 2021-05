Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con il nuovo progetto Una Semplice domanda, Il nuovo docu-show prodotto da Fremantle previsto entro la fine del 2021. Otto episodi bizzarri, dalla struttura atipica e originale

Dopo il successo ottenuto con le scorse edizioni di X Factor, il noto conduttore televisivo ha deciso di investire tutto il suo potenziale nel progetto Una semplice domanda. Ad annunciarlo lo stesso Alessandro Cattelan tramite un video carico di ironia pronto a giocare sul futuro docu-show targato Netflix.

Il format prodotto da Fremantle sarà composto da 8 episodi totali. Le riprese sono attualmente in corso, mentre il debutto è al momento previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le novità sull’imperdibile show di Cattelan | Una semplice domanda: Alessandro Cattelan arriva su Netflix

Un annuncio atipico e originale. Così come si preannuncia il futuro show pronto a sbarcare sulla nota piattaforma Netflix. Un’idea nata da una semplice domanda durante una chiara sera d’estate, in compagnia della dolce Nina (sua figlia):

Papà, come si fa a essere felici? Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?

La ricerca verso la felicità sarà la colonna portante di tutto questo percorso, spaziando dall’Italia all’estero, verso tutti gli elementi richiesti per ottenere la formula. Un tema diverso per ogni puntata, seguito da interviste, esperienze e riflessioni tenute insieme da un linguaggio visivo che spazia nei generi; dal docu al filmico passando per il real, dando un carattere identificativo ai diversi approcci narrativi; contraddistinto da uno stile omogeneo e unico.

