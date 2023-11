Una Notte da Leoni 4: Bradley Cooper lo farebbe

Una Notte da Leoni 4 non è in lavorazione, ma Bradley Cooper lo farebbe più che volentieri e ha dato la sua piena disponibilità al suo ritorno in un eventuale quarto capitolo del franchise

La trilogia cinematografica di Una Notte da Leoni (The Hangover in originale) diretta da Todd Philips ha ottenuto un grande successo, diventando una delle trilogie cult della commedia americana. In molti hanno apprezzato il trio di Phil, Stu e Alan nei tre film con i tre protagonisti. Durante un’ospitata al The New Yorker Radio Hour, Bradley Cooper ha detto che farebbe una Notte Da Leoni 4 più che volentieri.

Bradley Cooper farebbe Una Notte da Leoni 4 ad una condizione

Come abbiamo detto, Bradley Cooper ha dato la sua disponibilità a tornare nella saga cinematografica, rispondendo alla domanda del conduttore radiofonico:

Probabilmente lo farei, sì. Solo perché adoro Todd, adoro Zach e adoro Ed. Probabilmente tornerei, sì.

L’attore, tuttavia, ha voluto precisare che seppure lui sia disposto a tornare ad interpretare Phil nella saga, ciò non significa che anche tutta la troupe e il regista lo farebbero. Ciò dipende infatti dai piani di Todd Philips, regista della trilogia, che al momento è dedicato a finire gli ultimi lavori di Joker: Folie à Deux, sequel del primo film dal titolo Joker con protagonista Joaquin Phoenix, visto ultimamente nel film storico Napoleon, di Ridley Scott.

La comicità di Todd Philips

La saga di Una Notte da Leoni inizia nel 2009 col primo film. I tre protagonisti, Phil, Stu e Alan, devono ritrovare il loro compagno di gruppo dopo aver passato una notte da sbronzi, combinandone di tutti i colori. La genialità del regista si nota nelle scene comiche del film che funzionano alla grande, includendo anche personaggi sia molto famosi, come Mike Tyson, sia personaggi stravaganti e molto simpatici, come la scimmia fumatrice del secondo capitolo. Le trovate geniali di Philips hanno fatto innamorare il mondo di questi film, ecco perché molti vorrebbero a grande richiesta un quarto capitolo, che probabilmente, almeno a detta di Cooper, non avverrà mai.

Noi non perdiamo le speranze, chissà se a grande sorpresa potrebbero annunciare davvero un altro sequel. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie tv.

