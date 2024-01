Svelato finalmente il nome di chi dirigerà il remake inglese di Un altro giro. La nuova versione sarà prodotta da Leonardo DiCaprio

Solo pochi anni fa, il film danese Un altro giro veniva premiato agli Oscar come Miglior film internazionale. Ora, secondo Deadline, il film di Thomas Vinterberg passerà nelle mani di Chris Rock, che ne dirigerà presto un remake inglese. I diritti del film erano infatti stati acquistati quasi tre anni fa, pochissimo tempo dopo la vittoria del prestigiosissimo premio, dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio e Jannifer Davisson, dalla Endeavor Content e da Makeready. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Trama | Un altro giro: Chris Rock alla regia del remake

La trama del film originale recita:

Ispirati da una teoria secondo cui l’alcol promuove la creatività, quattro insegnanti di liceo si lanciano in un esperimento. Consumano costantemente alcol per vedere come influisce sul loro insegnamento. E i risultati non mancano.

Il cast originale di Un altro giorno, comprende Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie e Helene Reingaard Neumann. Oltre ad aver vinto nella categoria Miglior film internazionale, il film è stato candidato al Premio come Miglior regia.

Chi sarà il nuovo protagonista?

Secondo le prime voci, Rock affiderà le primissime stesure della sceneggiatura ad un collaboratore. La pellicola originale di Vinterberg, aveva inoltre come protagonista Madds Mikkelsen; ancora sconosciuto è l’attore che ne prenderà il testimone. Lo stesso vale per il resto del cast. Sarà lo stesso Leonardo DiCaprio? Alcune voci lo sostengono. Staremo a vedere. intanto fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo progetto. Siete curiosi di vederlo? Nel frattempo, rimanete sintonizzati su tuttotek.it, per rimanere sempre aggiornati su eventuali nuove news a riguardo.

