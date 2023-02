Scopriamo insieme tutte le prossime uscite e novità sulla piattaforma Disney+! Un febbraio all’insegna dell’amore, condito di titoli vecchi e nuovi, con film e serie tv pronti ad impreziosire il ricco catalogo Disney

Febbraio è il mese ricco d’amore; e con esso, anche la piattaforma Disney+ è pronta a donare stupore e affetto a tutti gli abbonati. Una lunga lista di preziosi titoli si aggiunge al catalogo della nota piattaforma, inserendo grandi titoli avventurosi e romantici.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle prossime uscite Disney+, per non farsi cogliere alla sprovvista.

Ultime uscite e novità Disney+ di Febbraio 2023| Black Panther: Wakanda Forever

Dopo aver conquistato il grande schermo, Black Panther: Wakanda Forever debutta sulla piattaforma Disney+! Difatti, il film Marvel è disponibile alla visione di tutti gli abbonati, già dal 1 febbraio. Novità che ha fatto impazzire tutti i fan della saga, pronti a gustarsi comodamente da casa il sequel di Black Panther.

Diretto e co-scritto da Ryan Coogler; la storia si incentra sulle vicende dei Wakandiani e la principessa Shuri, ormai allarmati dalla profonda situazione di emergenza riguardante il Re T’Challa. L’intera nazione del Wakanda finisce sotto il mirino delle potenze mondiali; pronte a impossessarsi di tutti i preziosi beni e poteri. La vera minaccia, però, non arriva dalla terrà, ma giunge bensì direttamente dal mare.

Il minaccioso e arcigno Namor (il re di Talokan) è pronto a iniziare una guerra contro Wakanda, pur di vedere esteso il suo dominio. Sarà compito degli eroi della nazione riportare la pace e la tranquillità nel regno; preparandosi a forgiare insieme alla regina Ramonda la diretta via verso il cammino del nuovo regno.

Con attori protagonisti Angela Bassett e Letitia Michelle Wright; assieme a Danai Jekesai Gurira; Florence Kasumba; Lupita Nyong’o; Tenoch Huerta; Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena; Alex Livinalli; María Mercedes Coroy; Richard Schiff e Isaach De Bankolé.

J-hope in the Box

Tra i titoli del momento, Disney+aggiunge un regalo speciale a tutti gli appassionati della musica pop del XXI secolo. Lo speciale documentario J-hope in the Box sarà difatti disponibile a partire dal 17 febbraio. Con protagonista il musicista J-hope ; icona musicale del momento nonchè componente della band BTS.

Prodotto da HYBE; J-hope in the Box segue la star internazionale della musica nella fase solista della carriera. Un racconto ravvicinato e inedito offerto agli spettatori, mostrando i retroscena del considerevole processo creativo dietro la pubblicazione del primo album in solitaria, Jack In The Box.

Ultime uscite e novità Disney+ di Febbraio 2023: la collezione di San Valentino

Il giorno di San Valentino si avvicina, e per l’occasione Disney+ mette a disposizione un’intera collezione di film e serie tv all’insegna dell’amore in tutte le sue sfumature. Relazioni appassionate, complicate e intriganti, fino a perfette prime visioni anti-san valentino.

Ecco alcuni dei titoli disponibili.

Gone Girl- L’amore Bugiardo

Pretty Woman

La Bella e la Bestia

10 buoni motivi per scaricarti

Maleficent

La principessa e il Ranocchio

Tell me Lies S1

Mulan

Wild

Inoltre come romantico regalo, per San Valentino puoi regalare un anno o tre mesi di puro intrattenimento a chi ami con la Disney+ Card.

