Ucraina, donazioni milionarie da parte di Leonardo DiCaprio e Mila Kunis

Hollywood si schiera al fianco dell’Ucraina: Leonardo DiCaprio e Mila Kunis donano milioni di dollari a sostegno della popolazione invasa dalla Russia.

Sono giorni difficilissimi per l’Ucraina, che si sta strenuamente difendendo dall’invasione della Russia di Vladimir Putin. Come spesso accade quando si tratta di delicati temi sociali, Hollywood ha fatto sentire la propria voce, schierandosi a sostegno della popolazione ucraina. Molte aziende hanno boicottato la Russia bloccando le proprie uscite, è il caso ad esempio di Disney, Warner e Sony. Anche personaggi di spicco del panorama hollywoodiano sono scesi in campo in prima persona in sostegno dell’Ucraina fornendo il loro aiuto e fra questi ci sono Leonardo DiCaprio e Mila Kunis.

Le donazioni di Leonardo DiCaprio e Mila Kunis

L’agenzia di stampa ucraina, la Ukrinform, ha informato che l’attore premio Oscar per Revenant ha effettuato una donazione record al paese, aiutando sia la resistenza armata che la sopravvivenza della popolazione. Molti ucraini stanno infatti cercando di scappare dal proprio paese e altri si stanno riparando come possono dalle bombe o stanno respingendo in prima linea il nemico: DiCaprio ha cercato di aiutarli con una donazione di ben 10 milioni di dollari.

Inferiore la cifra donata da Mila Kunis, circa 3 milioni di euro, ma l’attrice ha ha contemporaneamente anche attivato una raccolta fondi pubblica insieme a suo marito Ashton Kutcher, impegnandosi in prima persona per ottenere più donazioni possibili che aiutino l’Ucraina in questo momento difficile.

I legami con l’Ucraina di Leonardo DiCaprio e Mila Kunis

Nel caso dei due attori, la sensibilità per il dramma della guerra s’intreccia anche con ragioni personali. La nonna di Leonardo DiCaprio, Elena Smirnova, era infatti originaria di Odessa, uno degli obiettivi caldi dell’esercito russo in Ucraina e quindi è comprensibile che questo tema stia particolarmente a cuore all’attore.

Mila Kunis invece è nata in Ucraina, precisamente a Chernivtsi. L’attrice ha vissuto fino all’età di 8 anni nell’est dell’Europa, trasferendosi poi con la famiglia a Los Angeles. L’Ucraina fa parte del passato e dell’identità di Mila Kunis, che ha quindi deciso di aiutare in prima persona il suo paese natale, con una donazione e una raccolta fondi che si è prefissata di raggiungere i 30 milioni di dollari.

Leonardo DiCaprio e Mila Kunis si schierano a favore dell’Ucraina, come ha fatto praticamente tutta Hollywood. Per conoscere altre iniziative e restare aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv seguite il nostro sito.

