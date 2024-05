Twisters: i primi due trailer del disaster movie!

Non è una cosa che capita molto spesso, anzi, a dirla tutta è la prima volta che vediamo una cosa del genere. Universal e Warner hanno pubblicato ben DUE trailer di Twisters, il nuovo disaster movie in arrivo!

Non è una cosa molto frequente, ma a quanto pare questo è quello che succede quando le case di distribuzione di un film sono due. Infatti per la distribuzione americana se ne occupa la Universal Pictures, mentre della distribuzione italiana se ne occupa la Warner. Queste due case di distribuzione hanno lanciato un trailer ciascuno di Twisters, un nuovo disaster movie che è il seguito (ma non diretto) di Twister del 1996. Il regista del film è Lee Isaac Chung, con protagonisti Glen Powell, visto in Top Gun: Maverick e che tornerà in Top Gun 3, e Daisy Edgar-Jones. I trailer sono del tutto diversi, quello americano ci butta nell’azione tipica dei kolossal, mentre quello italiano è più drammatico. Il film uscirà il 17 luglio.

Twisters: i trailer ci danno uno sguardo alla trama

Il film parla di una giovane protagonista, Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un incontro avuto in passato con uno di loro da studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste per prevenire la distruzione totale. La cacciatrice viene attirata all’aperto del suo amico Javi, per testare un nuovo e rivoluzionario sistema di tracciamento. A quel punto incontrerà Tyler Owens, interpretato da Glen Powell. Owens è un’affascinante star dei social media che si butta agli inseguimenti dei tornado con il suo team. Mentre la tempesta si intensifica, si scatenano dei fenomeni mai visti prima e Kate, Javi e Tyler dovranno sopravvivere mentre si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose.

Nel cast troviamo anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney. Che ne pensate? Vi incuriosisce il film? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.