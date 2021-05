Twilight of the Dead di George Romero diventa realtà

Twilight of the Dead era l’ultimo progetto di George Romero prima della sua scomparsa e ora, diventerà realtà, con la produzione già al lavoro sulla sceneggiatura

Twilight of the Dead era l’ultimo lavoro del regista George Romero a cui era al lavoro prima della sua scomparsa, un lavoro che andava a concludere i capitoli dei cinque film di zombie, come L’alba dei Morti Viventi, Il Giorgno degli Zombi, La Terrza dei Morti Viventi. Con la sua scomparsa, è la moglie Suzanne Romero che si occupa della sua eredità e ha confermato che esisteva già un inizio di sceneggiatura e che il marito sarebbe stato molto felice di vederlo diventare un film.

Twilight of the dead di George Romero si farà

Nel team di sceneggiatura, insieme a Joe Knetter e Robert L.Lucas c’è anche l’italiano Paolo Zelati, critico cinematografico e grande conoscitore del new horror americano, che aveva già avanzato la proposta di attuare il film. Zelati, aveva infatti iniziato a lavorare con George Romero sul trattamento, ovvero lo sviluppo del soggetto verso la sceneggiatura.

Suzanne Romero ha anche dato alcune linee su quella che sarà la trama di base, ovvero un mondo decimato con una vita quasi scomparsa. Per quanto riguarda i registi, ancora non si conosce la loro identità, perché sono ancora da stabilire in questa fase del progetto.

Una buona notizia per tutti gli appassionati del genere horror zombie, soprattutto nei confronti di uno dei registi che tra i primi ha iniziato questo genere e ha aperto la strada ai film più recenti degli ultimi anni.