Tutto chiede salvezza rinnovata per la stagione 2 da Netflix

La serie italiana con Federico Cesari, Tutto chiede salvezza, tornerà in streaming prossimamente con la stagione 2, ufficialmente confermata da Netflix

Ci sarà una seconda stagione di Tutto chiede salvezza. Con una foto condivisa nei propri profili social, Netflix annuncia che la serie italiana basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli è tornata in produzione. La notizia segue di oltre cinque mesi l’uscita dell’apprezzato ciclo inaugurale, recensito anche dalla nostra redazione. A proposito di Tutto chiede salvezza, non sono disponibili ulteriori dettagli per il momento. L’immagine, condivisa sul profilo social Instagram di Netflix mostra soltanto la sceneggiatura del primo episodio, scritta dai co-ideatori Francesco Bruni e Daniela Gambaro insieme con lo stesso Mencarelli.

Tutto chiede salvezza rinnovata per la stagione 2

Per chi non la conoscesse, Tutto chiede salvezza segue la star di SKAM Italia Federico Cesari nei panni di Daniele Cenni, un ventenne con un eccesso di sensibilità che, dopo una crisi psicotica, si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con i quali pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Finire per sette giorni sotto regime di TSO vuol dire essere pazzi? Daniele se lo chiede all’inizio di una settimana che appare infinita. Ma quella che gli sembra una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Ci sarà una stagione 2 di Tutto chiede salvezza: dove eravamo rimasti?

Alla fine della prima stagione, Daniele era stato dimesso con una diagnosi di depressione maggiore per la quale gli è stato prescritto di vedere una psicoterapeuta. Fuori, lui e Nina (Fotinì Peluso), una influencer ed ex compagna di liceo ricoverata nel reparto femminile dopo aver tentato il suicidio, alla quale si era avvicinato, avevano avuto una brutta discussione, ma poi lei gli aveva rivelato di essere incinta. Daniele, inoltre, aveva detto addio a uno dei suoi compagni di “detenzione”, Mario (Andrea Pennacchi), non sopravvissuto alla caduta da una finestra. Cosa pensate possa accadere nella seconda stagione di Tutto chiede salvezza? Fatecelo sapere nei commenti!

