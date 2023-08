Tutto chiede salvezza: nella seconda stagione arriva anche Drusilla Foer!

Tramite comunicato stampa, Netflix ha annunciato l’arrivo di Drusilla Foer nella seconda stagione di Tutto chiede salvezza, svelandone anche la prima immagine: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Netflix annuncia l’inizio delle riprese della seconda stagione di Tutto chiede salvezza (qui trovate la nostra recensione della prima stagione!), la serie prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni, con protagonisti Federico Cesari (Daniele) e Fotinì Peluso (Nina). Grandi new entry come Drusilla Foer (Matilde), Valentina Romani (Angelica), Vittorio Viviani (Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo). Netflix ha anche svelato la prima immagine con protagonista proprio Drusilla, che trovate qua sopra in copertina!

Tutto chiede salvezza: svelata la prima immagine della seconda stagione con Drusilla Foer!

Dopo il successo della prima stagione, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, questa seconda stagione, in 5 episodi, offrirà un seguito inedito al romanzo, continuando a seguire le vite dei personaggi già conosciuti che si intrecceranno a quelle dei nuovi, tra il reparto di psichiatria e il mondo esterno.

Scritta da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, la serie vedrà il ritorno nel cast, oltre che di Federico Cesari (Daniele) e Fotinì Peluso (Nina), anche di Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro), che nella prima stagione condividevano la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) tornano nei ruoli dell’infermiere e delle infermiere del reparto, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) in quelli dei medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni), madre, padre, sorella e fratello di Daniele. Carolina Crescentini (Giorgia) è la mamma di Nina.

Anche Drusilla Foer sarà nel cast di Tutto Chiede Salvezza a partire dalla seconda stagione! Fateci sapere che cosa ne pensate della serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

