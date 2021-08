Trieste Science+Fiction Festival: rilasciato il poster della 21° edizione

La 21° edizione del Trieste Science+Fiction Festival si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre in formato ibrido. Per l’occasione è stato rilasciato il poster ufficiale

Trieste Science+Fiction Festival – il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza – svela il poster della 21° edizione, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre, con possibilità di partecipazione sia in presenza nella città di Trieste sia online.

L’immagine originale è stata realizzata da Alessandro Pautasso – in arte Keneda -, talentuoso illustratore già distintosi per le sue collaborazioni con alcuni fra i più importanti colossi dell’intrattenimento e non solo, come cui Il New York Times, Disney, NBA, Greenpace, Universal, Sony e Warnes Bros.

Il significato del disegno è stato spiegato dallo stesso artista:

Con quest’opera ho desiderato interpretare la fantascienza attraverso l’immaginario sci-fi classico visto con gli occhi di un bambino. Ecco dunque le astronavi, i viaggi spaziali e l’incontro con l’ignoto.

Triste Science+Fiction Festival: modalità di svolgimento

La 21° edizione del TS+FF è stata ideata per svolgersi attraverso una formula ibrida – in presenza a Trieste e online -, con il ritorno del pubblico in presenza nelle sedi tradizionali del Festival ma aperto anche alla partecipazione sul web.

Per l’occasione è stata rinnovata la partnership con Mymovies, che già lo scorso anno ha permesso un sensibile ampliamento del pubblico e delle sale in cui svolgere il Festival. Alle tre sale fisiche – Il Politeama Rossetti, Il Teatro Miela e Il Cinema Ariston di Triste – si aggiunge infatti anche la sala virtuale gestita dal sito leader in Italia nell’informazione cinematografica.

Il programma dell’evento, invece, non è stato ancora stabilito completamente, in quanto le iscrizioni dei film per le sezioni in concorso si chiuderanno il 31 agosto.

Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

Appuntamento dunque al 27 ottobre.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.