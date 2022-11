Giovedì 3 novembre, un’altra giornata ricca di proiezioni al Trieste Science + fiction

Fino al 6 novembre nel capoluogo giuliano si svolgerà il Trieste Science + Fiction 2022, il festival di fantascienza.

Per giovedì 3 novembre è in programma una terza giornata ricca di incontri e proiezioni.

Il programma

Si parte in mattinata alle 11.00 al Rossetti con 2022: I sopravvissuti di Soylent Green, tratto dal romanzo distopico di Harry Harrison con la regia di Richard Fleischer. Il cult fantascientifico del 1973 verrà presentato in versione restaurata per la sezione Classix.

Sempre per le 11.00 al Miela , invece ci sarà l’anteprima di Maika: The Girl From Another Galaxy di Ham Tran.

Si tratta di un film vietnamita dedicato ai più piccoli, volto alla dimostrazione di cosa sono capaci i bambini e i ragazzi quando l’ambiente lancia un segnale di aiuto. La pellicola è presentata nell’ambito dell’Education Program.

Méliès d’argent

Alle 15.00 sarà la volta dell’ European Fantastic Shorts vol.01 al Politeama Rossetti. Sarà la selezione di cortometraggi europei in concorso per il Premio Méliès d’argent.

Mondofuturi

Nello stesso giorno iniziano i talk di Mondofuturi, il ciclo di incontri per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani che si svolgeranno dal vivo presso il DoubleTree by Hilton al teatro Miela.

Alle 11 ci sarà l’incontro con Lorenzo Davia e Roberto Furlani, che ripercorreranno la lunga storia delle relazioni tra fantascienza e videogame.

A seguire alle ore 12.00 la presentazione dell’antologia Fanta-Scienza 2 di Marco Passarello con nove racconti liberamente ispirati da colloqui con ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Assieme al curatore sarà presente Simonetta Olivo del collettivo FantaTrieste.

Alle 18 verrà proiettata l’anteprima del documentario It’s Quieter In the Twilight di Billy Miossi che racconta la missione più lunga e di più vasta portata nella storia della NASA, ovvero il Voyager.

Anteprime

Alle 16 al Miela, si terrà l’anteprima di Zero debutto alla regia di Faye Gilbert. Ambientato in un futuro non troppo lontano, mentre tutti gli adulti si sono stabiliti sulla terraferma sfuggendo ad un regime tirannico, l’adolescente Zero va in cerca di un posto sicuro insieme ai suoi fratelli.

Alle 17.00 al Rossetti sarà presentata l’anteprima italiana di The Witch: Part 2 – The Other One di Hoon-jung Park. Sequel super atteso di The Witch: Part 1 – The Subversion, un’opera coreana sci-fi.

Alle 20.00 la serata prosegue, sempre al Rossetti con il film LOLA di Andrew Legge, avvincente lungometraggio che si sviluppa della complicata via dei viaggi nel tempo.

Alle 22.00 ancora al Rossetti, vi sarà l’anteprima nazionale di The Breach diretto da Rodrigo Gudiño e prodotto da Slash. La vicenda si svolge attorno ad un corpo mutilato che viene ritrovato sulle rive del fiume Porcupine.

Alle 00.00, chiude la giornata l’anteprima internazionale di Walking Against the RainScott Lyus al Miela. Viene mostrata una strabiliante esplorazione di un futuro in cui la popolazione cerca di riuscire a sopravvivere ad una minaccia aliena in un mondo dove non sono più presenti le connessioni umane.

