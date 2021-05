The Tragedy of Macbeth: il film di Joel Coen su Apple TV+

Apple TV+ e A24 produrranno The Tragedy of Macbeth, nuovo film di Joel Coen con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand

Un unico fratello Coen per la rivisitazione di una delle tragedie più note di William Shakespeare! Sarà infatti il solo Joel Coen a dirigere The Tragedy of Macbeth. La tragedia è incentrata – come tutti sappiamo – sulla sanguinosa ascesa al trono di Scozia da parte del generale Macbeth. A interpretare il protagonista sarà Denzel Washington, mentre l’attrice freschissima di Oscar Frances McDormand sarà Lady Macbeth.

A quanto riportato da Deadline, Apple TV+ e A24 hanno stretto un accordo per accaparrarsi i diritti di The Tragedy of Macbeth. Il film farà il suo debutto entro la fine dell’anno nelle sale di tutto il mondo, per poi essere distribuito sulla piattaforma streaming Apple TV+.

Nel cast troveremo, oltre ai protagonisti, anche Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Sean Patrick Thomas, Ralph Ineson e Brian Thompson. Per quanto riguarda il comparto tecnico, vedrà riuniti alcuni assidui collaboratori dei fratelli Coen, tra cui Bruno Delbonnel come direttore della fotografia, Mary Zophres come costumista e Carter Burwell come autore della colonna sonora. I produttori saranno lo stesso Coen, Frances McDormand e Robert Graf.

Si tratta di una bella mossa per Apple, che ultimamente sta arricchendo il suo catalogo con molti prodotti di punta, assicurandosi un grandioso successo per la prossima stagione cinematografica. Tra le prossime uscite troviamo CODA, film di Siân Heder (grande successo al Sundance Film Festival e remake de La famiglia Bélier), acquistato per ben 25 milioni di dollari. Altra uscita molto attesa è Finch, film di fantascienza post-apocalittico diretto da Miguel Sapochnik con protagonista Tom Hanks.

La Apple sta sicuramente puntando a raggiungere l’incredibile successo di piattaforme “colleghe” come Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. Ci riuscirà? Continuate a seguirci su questa pagina per tutte le news dedicate al mondo del cinema e delle serie TV!