Toy Story 5: Tim Allen conferma il ritorno di Buzz Lightyear

Aria di grandi novità in arrivo in casa Walt Disney Animation. Solo recentemente il CEO Bob Iger, aveva annunciato la lavorazione di alcuni famosi sequel della nota casa d’animazione Disney; tra cui anche Toy Story 5. Queste le dichiarazioni di Bob Iger:

La notizia è stata da subito accolta con grande entusiasmo dal pubblico, è stata successivamente comprovata dal noto attore Tim Allen, famosa voce storica dell’astronauta Buzz Lightyear.

See ya soon Woody, you are a sad strange little man and you have my pity. And off we go to a number 5! To infinity and beyond! pic.twitter.com/bwRzE487Vi

— Tim Allen (@ofctimallen) February 9, 2023