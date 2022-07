Da non perdere!

Sarà possibile seguire Tudum su tutti i canali YouTube di Netflix in svariate lingue.

Il 24 settembre Tudum arriverà a coprire ben quattro continenti grazie a cinque eventi , trasportando i fan in un vorticoso giro per il mondo:

Lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi di tutto il mondo.

Sabato 24 settembre, tornerà l’attesissimo Tudum, l’evento virtuale organizzato da Netflix per i fan di tutto il mondo.

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.