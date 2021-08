Tolkien: il biopic sul creatore della Terra di Mezzo dal 13 agosto su Disney+

Tolkien – biopic sul creatore di una delle saghe più famose di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli, – è disponibile da oggi 13 agosto su Disney+. La sezione Star del servizio di intrattenimento continua quindi ad ampliare la sua offerta anche con contenuti non originali

Con l’arrivo della sezione Star, il servizio streaming del colosso dell’intrattenimento Disney si amplia di moltissimi titoli distribuiti o prodotti dalla Fox – recentemente acquistata dalla Casa di Topolino. Titoli ritenuti più “adulti”, finiti nell’enorme catalogo della Disney, trovano quindi finalmente una collocazione.

E fra queste pellicole rientra Tolkien (2019), uno dei prodotti non originali che entrerà a far parte dell’offerta di Disney+ a partire dal 13 agosto. Il biopic sull’autore di una delle saghe che ha cambiato il modo di concepire non solo il fantasy ma l’intera letteratura – Il Signore degli Anelli – attualmente non è più disponibile su nessuna piattaforma o servizio on demand.

Dopo una fugace apparizione su Sky, il film tornerà quindi disponibile.

Tolkien – Trailer e trama ufficiale

La pellicola racconta del percorso che portò il giovane Tolkien a creare il suo universo, come si evince anche dalla sinossi ufficiale del film:

Tolkien esplora gli anni di formazione dell’autore rimasto orfano, mentre trova amicizia, amore e ispirazione artistica in un gruppo di compagni di scuola emarginati. Questo fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che minaccia di fare a pezzi il “sodalizio”. Esperienze che ispireranno Tokien a scrivere i suoi famosi romanzi sulla Terra di Mezzo.

Attraverso questo racconto lo spettatore viene quindi a conoscenza degli anni giovanili e meno conosciuti dello scrittore, dagli studi ad Oxford fino all’esperienza della guerra, che lo cambiò per sempre e che fu la maggior fonte di ispirazione per la creazione dei suoi romanzi. Oltre che per Il Signore degli Anelli – J.R.R. Tolkien è famoso per il romanzo Lo Hobbit e per il Silmarillion, summa e genesi dell’intero universo creato dall’autore.

Nei panni di Tolkien troviamo Nicolas Hoult, ragazzo prodigio lanciato dalla pellicola About a boy, conosciuto principalmente per il ruolo di Bestia in alcuni capitoli della saga X-Men e visto di recente nella serie The Great, per la quale è stato candidato ad un Golden Globe. A prestare il volto alla sua futura moglie Edith Bratt è invece Lily Collins, anche lei recentemente candidata ai Golden Globe, per il suo ruolo nella chiacchierata serie Emily in Paris.

Dopo aver visto prendere vita i capolavori di Tolkien sul grande schermo, non ci resta dunque che goderci anche la grande avventura che fu la sua vita.

Appuntamento quindi al 13 agosto.

