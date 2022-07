Tito Film Festival, il racconto della seconda edizione

È giunta a termine la seconda edizione del Tito Film Festival: il racconto di ciò che è successo nei giorni della kermesse

È arrivata alla sua conclusione la seconda edizione del Tito Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata a Tito Marconi, lo storico primo presidente di Cinecittà. Il Festival della Gratitudine si è tenuto a Costacciaro, in provincia di Perugia, sotto la direzione artistica di Diego Capitani. La kermesse, realizzata grazie al patrocinio della Regione Umbria e della Fondazione Umbria Film Commissione del Comune di Costacciaro, è andata in scena dal 30 giugno al 3 luglio. Andiamo a rivivere tutto ciò che è successo in questi giorni.

Tito Film Festival: il racconto della kermesse

Circa 5.000 persone hanno preso parte al Festival, che ha offerto una trentina di eventi, tra talk, interviste, proiezioni e incontri con il pubblico. Quattro giorni molto pieni, che hanno visto anche l’assegnazione di diversi riconoscimenti. Il Premio Gratitudine è andato alle Maestranze del Cinema italiano che hanno le proprie origini a Costacciaro, agli attori facenti parte della compagnia teatrale UP&Down, all’artista Marco Gallotta, all’imprenditore Gennaro Coppola, ai Direttori del Doppiaggio Emanuela Rossi e Myriam Catania, al creator digitale Awed, al manager Simone Santercole e infine a Paola Cecchini Micara.

Tantissimi protagonisti dunque, tra coloro che hanno ricevuto i premi e altri ospiti speciali come l’attrice Lorena Cesarini, che abbiamo visto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, a Francesco Pannofino, padrino del Festival. Durante la rassegna è stato premiato anche il miglior cortometraggio: il riconoscimento, lanciato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema Channel e RUFA è stato vinto da Giacomo Raffaelli col suo Grandissima.

A margine dell’evento, hanno anche rilasciato delle dichiarazioni alcuni protagonisti. Come Awed, uno dei vincitori del Premio Gratitudine: “Come in qualsiasi ambito, per fare questo lavoro bisogna avere passione e non pensare né ai soldi né al giudizio delle persone. Lavorare su internet in modo duraturo significa conquistare la stima delle persone, in modo che il pubblico ti segua sempre”. Anche Myriam Catania ha parlato in questi giorni: “Il doppiaggio è un lavoro molto difficile perché oltre a saper recitare devi anche avere moltissima tecnica, ma questa non deve prevalere sulla parte emozionale”.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.