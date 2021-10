Titane, rappresentante della Francia ai prossimi Oscar

Titane, il film francese premiato al Festival di Cannes, sarà candidato come rappresentante del proprio paese ai prossimi Oscar

Il 1° Ottobre è arrivato anche in Italia Titane, il film francese premiato a Cannes con la Palma d’Oro. Si tratta di un horror scritto e diretto da Julia Ducournau. La pellicola ha stupito proprio tutti con i suo sguardo estremamente contemporaneo e persino in America ha raggiunto ben 525 sale cinematografiche collezionando un milione al botteghino solo nel primo weekend.

La trama di Titane

La storia di Titane è quella di Alexia, una donna con la passione per le automobili sin da quando, da bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa facendola rinascere, piena di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la natura umana, messa in scena come una forza potente in grado di far muovere l’intero universo.

Un film che di certo non brilla per originalità né nel testo (tante, forse troppe le influenze del cinema cyberpunk) né nello sguardo, ma che è stato capace di ergersi a manifesto della contemporaneità fluid, mettendo in scena un ricco immaginario techno-rock-pop new pangender.

Titane rappresentante della Francia agli Oscar

Il vincitore della Palma d’oro e del TIFF Midnight Madness, Titane, è emerso come vincitore per rappresentare il paese agli Oscar nell’accesa battaglia per la selezione finale del Centre national du cinéma et de l’image animée francese tenutasi il 12 Ottobre. E da oggi è, quindi, ufficiale la notizia che Titane rappresenterà la Francia ai prossimi Oscar.

Il comitato di selezione francese comprendeva membri come gli autori Florian Zeller e Julie Delpy, l’ex dirigente senior di WarnerMedia Iris Knobloch, il produttore Alain Goldman e gli agenti di vendita Emilie Georges e Grégory Chambet, nonché i membri istituzionali permanenti. Titane ha fatto colpo proprio su tutti, imponendosi subito come uno dei film più particolari di questa stagione autunnale, di cui è il secondo titolo più interessante secondo il Critics Survey di IndieWire.

Ora non ci resta che scoprire cosa ne penserà l’Academy.

Nel frattempo possiamo guardare il trailer di Titane qui e recarci nel cinema più vicino per gustarci comodamente il film firmato Ducournau.

