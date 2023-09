Tim Burton a Torino: il premio Stella della Mole e la masterclass

È prevista per l’11 ottobre prossimo la masterclass del regista, in occasione dell’inaugurazione della mostra Il mondo di Tim Burton, visitabile al Museo del cinema di Torino fino ad aprile

A Torino si scaldano i motori per l’apertura della grande Mostra Il mondo di Tim Burton, che vedrà il regista omaggiato con il premio Stella della Mole. L’inaugurazione sarà anticipata da una masterclass l’11 ottobre alle 18.30 al Museo Nazionale dei Cinema, condotta da Piera Detassis. L’apertura delle prevendite per la masterclass è il 27 settembre alle ore 10.

Il Premio Stella della Mole è un importante riconoscimento per il contributo visionario e innovativo del regista dallo stile inimitabile nella storia del cinema. La serata continuerà poi al Cinema Massimo dove alle ore 20:30 Tim Burton incontrerà il pubblico e introdurrà uno dei suoi film più famosi, un titolo a sorpresa scelto direttamente dal regista. Maggiori informazioni e dettagli verranno comunicati sul sito del Museo Nazionale del Cinema, del Cinema Massimo e a mezzo social.

Tim Burton a Torino

La mostra Il mondo di Tim Burton è ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Tim Burton e adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema. Per la prima volta in Italia, la mostra sarà allestita alla Mole Antonelliana e sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile 2024. L’esposizione è un viaggio nell’universo visionario e nella creatività di Tim Burton e il suo nucleo principale si concentra sull’archivio personale del regista, mostrando un’incredibile varietà della sua produzione creativa. Non solo quindi preziosi documenti ma anche disegni e bozzetti con i temi e i motivi visivi ricorrenti da cui hanno preso vita i suoi personaggi che caratterizzano i suoi mondi cinematografici.

Ancora una volta il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a un grande artista di fama internazionale che con la sua grande creatività e maestria ha dato vita a film universali, apprezzati da tutti, appassionati e non. Per oltre 30 anni ci ha conquistato con le sue storie, da Beetlejuice e Batman fino al recente grande successo di Mercoledì, la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista in assoluto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.