Tim Allen e Tom Hanks contattati dalla Disney, Toy story 5 si farà

La voce di Buzz si lascia sfuggire che la Disney abbia contattato lui e Tom Hanks. Toy Story 5 si farà veramente?

Durante un’ospitata Tim Allen è tornato a parlare di Toy Story, rivelando di essere stato contattato dalla Disney per tornare a prestare la voce a Buzz. Inoltre aggiunge che anche Tom Hanks ha ricevuto la chiamata per il suo Woody. L’attore ha spiegato che uno dei creatori originali ha preparato la sceneggiatura, ma non si è sbilanciato, perciò non ha specificato chi. Ha raccontato che Bob Iger, capo della Disney, ha spiegato a lui e a Tom Hanks che Toy Story 5 si farà, infatti, è in sviluppo e quindi è probabile che il progetto vada in porto visto che entrambi hanno ricevuto la chiamata alle armi per tornare a rivestire gli (ormai) storici ruoli.

Toy Story 5 si farà, è stato confermato dalla Disney

Tuttavia sembra che i fan siano molto scettici su tale dichiarazione. Infatti, molti in rete si sono chiesti cos’altro possa esserci da raccontare su una coppia di giocattoli, ormai datati. Ma la Disney non ha lasciato spazio a dubbi. Infatti è stato più volte ribadito dalla stessa di essere al lavoro su ben tre sequel d’animazione sui quale la multinazionale conta molto dopo i deludenti risultati dell’ultimo anno. Tra i sequel in questione si è menzionato anche Toy Story 5. Non si sa ancora nient’altro né sulla trama, né su una presunta data di uscita. Tuttavia, Tim Allen è molto fiducioso nel progetto. A tranquillizzarlo è il fatto che ad occuparsi della cosa sia uno degli sceneggiatori che ha scritto uno dei migliori film, perciò tornerebbe ad interpretare Buzz anche se non fosse il suo lavoro, aggiunge anche che sarebbe un bellissimo modo per ricongiungersi.

Toy Story 5 si farà e sembra essere già un realtà. E voi siete contenti di tale rivelazione? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

