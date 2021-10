Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham saranno diretti dal regista Joshua Oppenheimer per il musical The End

Sembra che nel 2022 inizieranno le riprese del musical The End diretto dal regista documentarista Joshua Oppenheimer, conosciuto per i suoi documentari sul massacro cambogiano candidati agli Oscar, The Act of Killing e The Look of Silence.

Non si sa quasi nulla del progetto, la trama ruoterà attorno all’ultima famiglia umana in uno scenario post-apocalittico e sarà messo in scena come un “musical vecchio stile”, ma sono le uniche notizie che abbiamo.

Sarà il primo lungometraggio di finzione per il regista. Probabilmente è lo stesso musical a cui accennava Oppenheimer, nel 2019 in un’intervista a Indiewire:

Sto lavorando su quello che sembrerebbe un progetto totalmente diverso, un musical, ma parla in realtà di senso di colpa e parecchie volte sono tornato a pensare a quello che ho imparato facendo quei film. Ha qualcosa a che fare con il modo in cui possiamo ferirci a vicenda in modi per cui cambiare diventa troppo doloroso, perché il cambiamento significa affrontare quello che siamo. C’è un avvertimento morale nel senso di colpa che ho esplorato in Indonesia, che penso sia quello che accade quando facciamo del male alle persone in modo così brutto che dopo non possiamo guardarci in faccia, ci rifugiamo nel rifiuto e ci impediamo di cambiare. Quindi sto pensando a quei film ogni giorno.

NEON ha acquisito i diritti della distribuzione in Nord America. Signe Byrge Sørensen di Final Cut for Real sarà alla produzione insieme a Oppenheimer stesso, Wild Atlantic Pictures e Match Factory Productions.

Il cast di The End

Sono già resi noti tre dei protagonisti principali del progetto (tutti e tre britannici): Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham.

Stephen Graham ha interpretato Al Capone nella serie Boardwalk Empire, e presto lo vedremo in Venom: La furia di Carnage, dove indosserà i panni del detective Patrick Mullign.

George MacKay è invece noto per 1917, e prossimamente apparirà in Wolf di Nathalie Biancheri, insieme a Lily-Rose Depp.

Tilda Swinton, ha recentemente interpretato The French Dispatch di Wes Anderson (l’uscita italiana è fissata per l’11 novembre). Prossimamente la vedremo in Memoria di Apichatpong Weerasethakul e in Three Thousand Years of Longing di George Miller.

