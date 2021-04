Ticket to Paradise: torna la coppia Julia Roberts e George Clooney

Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul set per la quarta volta, nella commedia romantica Ticket to Paradise

la Universal Pictures ha presentato ufficialmente la nuova commedia romantica: Ticket to Paradise; la pellicola segna il ritorno sul set della coppia formata da Julia Roberts e George Clooney.

L’uscita del film è prevista per il 30 settembre 2022.

Ticket to Paradise: tornano insieme sul set Julia Roberts e George Clooney

Ticket to Paradise, nuova commedia romantica, riunirà la coppia formata da George Clooney e Julia Roberts a cinque anni dall’ultima volta avvenuta in Money Monster – L’altra faccia del denaro.

Stando alle prime informazioni sulla pellicola, George Clooney e Julia Roberts interpreteranno una coppia divorziata che si ritrova per impedire alla figlia di cadere nello stesso errore che i due avevano commesso in gioventù. In questo caso, l’unione farà la forza e nel contempo li renderà coscienti del fatto che c’è ancora qualcosa tra loro due.

Per il ruolo della figlia è stata scelta Billie Lourd, mentre a dirigere la pellicola troviamo Ol Parker (regista di pellicole fortunate al botteghino, come Mamma Mia! Here We Go Again). Il regista si è occupato anche della sceneggiatura, co-firmandola insieme a Daniel Pipski. Le riprese si svolgeranno a Queensland, in Australia. Working Title, Smokehouse Pictures, Red Om Films sono le compagnie di produzione coinvolte.

George Clooney era tornato alla recitazione nel 2020, quattro anni dopo Money Monster – L’altra faccia del denaro, con il film Netflix The Midnight Sky da lui anche diretto. Julia Roberts, invece, è assente dal cinema da circa tre anni; l’ultima pellicola a cui ha partecipato è Ben Is Beck, mentre sul piccolo schermo è stata protagonista della prima stagione di Homecoming per Amazon Prime.

Non vediamo l'ora di scoprire qualche informazione in più sull'attesissima commedia romantica