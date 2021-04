Those Who Wish Me Dead: prime foto del film con Angelina Jolie

Angelina Jolie è la protagonista del thriller Those Who Wish Me Dead, diretto da Taylor Sheridan. Ecco le prime foto della pellicola

In attesa del primo trailer, la Warner Bros ha reso disponibili le prime immagini ufficiali di Angelina Jolie in Those Who Wish Me Dead, un thriller, a tratti western, diretto da Taylor Sheridan; il regista, infatti, si è affermato proprio con western moderni come l’acclamato Hell or High Water e la serie tv Yellowstone di Paramount Network.

Angelina Jolie Shares Fiery First Look at Those Who Wish Me Dead: I Had to ‘Toughen Up and Get Dirty’​ https://t.co/sGc5I3bfNW — People (@people) April 6, 2021

Trama

La storia inizia con Hannah (Angelina Jolie) che, mentre si trova in una torre antincendio isolata, incontra un ragazzo di 12 anni di nome Connor (Finn Little), in fuga da due sicari (Nicholas Hoult e Aidan Gillen). Hannah decide di proteggerlo dagli assassini e da un violento incendio in cui si troveranno coinvolti.

Those Who Wish Me Dead: le foto ufficiali del film

Those Who Wish Me Dead è basato sul romanzo di Michael Koryta del 2014, e diretto da Taylor Sheridan. L’atteso progetto, che avrà Angelina Jolie come protagonista, vede Sheridan riunirsi al direttore della fotografia Ben Richardson e allo scenografo Neil Spisak.

Nel cast del film sono presenti anche Jon Bernthal, Tyler Perry e Nicholas Hoult. Il film uscirà nelle sale e su HBO Max il 14 maggio 2021.

Angelina Jolie torna al cinema dopo il sequel fantasy Maleficent – Signora del male, nel quale ha ripreso il ruolo dell’iconica cattiva delle fiabe: Malefica. La rivedremo prossimamente nei panni di Thena nel film Marvel Gli Eterni, di cui l’uscita è fissata al 5 novembre 2021; inoltre, l’attrice è impegnata anche in un altro progetto, il dramma Every Note Played che la vede al fianco del premio Oscar Christoph Waltz.