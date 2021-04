Thor: Love and Thunder, Russell Crowe sarà Zeus

Russell Crowe ha rivelato in prima persona il personaggio che interpreterà in Thor: Love and Thunder; come predetto da molti, sarà Zeus

Cresce l’attesa per Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono. Nelle scorse settimane si è vociferato molto sul cast, soprattutto delle new entry (molte delle quali avranno piccoli divertenti cameo nella pellicola). Ma il ruolo più intrigante, che ha fatto nascere molte ipotesi, è senza dubbio quello che avrebbe ricoperto Russell Crowe.

Finalmente, l’attore stesso ha dato l’annuncio durante un’intervista alla radio JOY 94.9 e la notizia è stata anche confermata dalla Marvel: Russell Crowe interpreterà Zeus.

Thor: Love and Thunder, svelato il ruolo di Russell Crowe

Nelle scorse settimane era stato annunciato che l’attore australiano Russell Crowe, premio Oscar per Il gladiatore, si era unito al cast del nuovo cinecomic della Marvel Thor: Love and Thunder, con Chris Hemsworth chiamato a riprendere nuovamente il ruolo del Dio del tuono. Ma un forte silenzio gravava sul suo ruolo nel film.

Dopo un po’ di attesa, adesso sappiamo chi interpreterà l’attore: Zeus; divinità greca del cielo e del tuono, padre di tutti gli dei dell’Olimpo e figlio di Crono.

Prenderò la mia bicicletta, pedalerò fino ai Disney Fox Studios e, intorno alle 9:15, dovrei essere Zeus!

L’estratto audio dell’intervista è stato pubblicato su Twitter, dalla quale emerge che Russell Crowe abbia già finito di girare le sue scene e si sia divertito un mondo nel suo nuovo ruolo. La prima apparizione di Zeus nei fumetti risale al 1945 nel numero 5 di Venus. Nel corso degli anni è poi stato inserito nelle varie opere dedicate al Dio del Tuono.

Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel maggio 2022, sperando non ci siano ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19. Diretto e scritto da Taika Waititi, gli attori principali sono Natalie Portman (vera protagonista del film, nuovamente nei panni di Jane Foster), Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Adesso, inoltre, possiamo fantasticare un po’ di più sull’importanza del ruolo ricoperto da Russell Crowe.