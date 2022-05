Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer ufficiale italiano

Disponibile il nuovo trailer italiano ufficiale di Thor: Love and Thunder. Diretto dal premio Oscar Taika Waititi; l’attesissimo quarto capitolo targato Marvel; in programma nelle sale italiane a partire dal 6 luglio

La lunga attesa finalmente ripagata! Dopo la versione originale, online il trailer italiano ufficiale di Thor: Love and Thunder. Diretto anche questa volta dal brioso regista Taika Waititi (cimentatosi anche nella sceneggiatura); l’attesissimo quarto capitolo targato Marvel, presenta un cast d’eccezione molto ricco: dal Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, alla Jane Foster/Mighty Thor di Natalie Portman; passando da Thessa Thompson, allo Zeus di Russell Crowe; fino ad arrivare al più che inquietante villain Gorr (il macellatore di dei), interpretato da uno straordinario Christian Bale.

Ecco di seguito il trailer ufficiale e tutto quello che c’è da sapere.

Thor: Love and Thunder | La trama

Un trailer accattivante e ben costruito; pronto a sorprendere i fan più affiatati, come ogni grande capitolo targato Marvel. A non mancare azione e colpi di scena, conditi da ironia ed effetti speciali mozzafiato.

Ambientato dopo gli ultimi eventi di Avengers: Endgame; un Thor emotivamente provato e coinvolto inizia un lungo percorso di rinascita di sé. Pronto a rivendicare la sua posizione “divina”, la ricerca della pace interiore viene improvvisamente disturbata dall’inquietante killer galattico Gorr, detto il Macellatore di Dei.

Gorr entrato in scena in modo violento e sadico; ancora una volta il Dio del Tuono si ritroverà a fronteggiare e difendere il pianeta, assieme a tutto ciò che ha di più caro. Per affrontarlo sarà affiancato da Korg (interpretato da Taika Waititi), Valchiria (Tessa Thompson) e l’amata Jane Foster (Natalie Portman), inspiegabilmente divenuta Mighty Thor.

Disponibile nelle sale italiane a partire dal 6 luglio; in vista di questo nuovo capitolo, la regia e la sceneggiatura vede l’occhio e la maestria di Taika Waititi (già vincitore di un Oscar per la miglior sceneggiatura con Jojo Rabbit), assieme Jennifer Kaytin Robinson.

Inoltre, presenti nel cast nomi già citati e volti comparsi nei precedenti film Marvel: Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum.

