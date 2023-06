Thor 4: Chris Hemsworth ammette i difetti contenuti nel film

A distanza di un anno dall’uscita dell’ultimo film Thor 4; Chris Hemsworth torna sui suoi passi. Difatti, secondo le ultime dichiarazioni rimbalzate nel web; il noto attore australiano Hemsworth, ha confessato i grandi difetti emersi nell’ultimo capitolo incentrato sul Dio del Tuono. Notizia che non sembra sorprendere i fan della saga; i quali hanno fin da subito definito il protagonista di Thor 4 come un eroe troppo infantile e pacchiano.

Secondo quanto replicato da Chris Hemsworth in una recente intervista:

L’amara descrizione data a Thor 4; sembra contrastare il successo ottenuto al botteghino. Il film sotto la direzione del regista Taika Waititi; ha visto incontrarsi altri due noti registi di fama interazionale e mondiale come Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Difatti, secondo quanto affermato da Chris Hemsworth:

Sono due dei miei eroi e so che, a causa delle loro opinioni sui miei film, probabilmente non avrò mai l’onore di lavorare con loro. Immagino che non siano miei fan. Sono grato di aver spinto le persone ad andare al cinema. Ora, se quei film abbiano o meno danneggiato quelli degli altri non lo so. Non mi piace quando iniziamo a scrutarci l’un l’altro, quando c’è così tanta fragilità nel business. Non dico questo soltanto in merito ai commenti dei registi, che sono ancora tutti miei eroi e lavorerei con loro in un batter d’occhio. Ma lo dico per un’opinione più ampia sull’argomento. Non credo che nessuno di noi abbia la risposta, ma ci stiamo provando