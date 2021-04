This is where I leave you: la commedia con Adam Driver e Jason Bateman

Basato sul romanzo Portami a casa, This is where I leave you è la commedia datata 2014 con protagonisti Adam Driver e Jason Bateman

Quale modo migliore di trascorrere la serata del 1° Aprile se non quella di rivedere (o, per chi non l’avesse ancoa fatto, di rivedere) This is where I leave you, la commedia di Shawn Levy del 2014 con cast d’eccezione in cui spiccano i nomi di Jason Bateman, Jane Fonda e Adam Driver?

Grazie a La5, potremo fare un tuffo nel passato e goderci un paio d’ore in compagnia della famiglia Altman!

This is where I leave you: la trama del film di Shawn Levy

Tratta dal romanzo Portami a casa, di Jonathan Tropper, il film di Shawn Levy è la storia della famiglia Altman, che, per una serie di circostanze si ritrova a vivere insieme per un’intera settimana dopo anni dacché non condividevano lo stesso tetto.

Ma come i fratelli Altman si ritrovano a quel punto? Facciamo un passo indietro e partiamo dall’inizio: mentre cerca di venire a patti con la fine del suo matrimonio, Judd riceve l’improvvisa telefonata di Wendy, la sorella che lo informa della morte del loro padre.

Quando viene organizzato il funerale del defunto, Judd e Wendy ritrovano la madre Hilary e gli altri due fratelli: Paul e Philip.

Alla lettura del testamento, i fratelli Altman scoprono che il padre ha lasciato tra le proprie volontà una richiesta ben precisa: quella di seguire la tradizione ebraica della shivah. Ai quattro non resta altro che avverare l’ultimo desiderio del padre e convivere per una settimana ricevendo tutti insieme le visite e le condoglianze delle persone più vicine. A quel punto, le quattro mura domestiche ne vedranno delle belle!