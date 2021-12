The Wonder Years dal 22 Dicembre disponibile su Disney+

Dal 22 Dicembre debutterà su Disney+ il reboot di The Wonder Years, serie anni ’80 riletta in chiave afro-americana

Il 22 dicembre potremo gustarci su Disney+ la serie The Wonder Years, reboot della serie omonima anni ’80 (conosciuta in Italia come Blue Jeans), l’ambientazione rimarrà negli anni ’60, ma verrà riletta in chiave afro-americana, con al centro una famiglia di classe media che vive a Montgomery in Alabama.

Una storia di formazione, attraverso il punto di vista del fantasioso dodicenne Dean. Con la saggezza dei suoi anni da adulto, i ricordi pieni di speranza e di umorismo di Dean mostrano come la sua famiglia abbia trovato i suoi “anni meravigliosi” in un periodo, per la storia, turbolento.

Il cast

Il nuovo The Wonder Years vede protagonista Don Cheadle, che narra la serie nei panni di Dean Williams adulto, invece il Dean Williams da ragazzo sarà interpretato da Elisha “EJ” Williams, Dulé Hill sarà Bill Williams, il padre di Dean, un uomo quasi sempre calmo e composto che di giorno fa il professore di musica e di notte il musicista funk. Bill tiene molto alla sua famiglia e lotta affinché il loro quartiere borghese, dove vivono molte famiglie nere, rimanga autosufficiente. Sua moglie Lillian, sarà interpretata da Saycon Sengbloh, la madre di Dean, che è una donna pungente e sicura di sé la quale sa sempre la cosa giusta da dire per convincerti di qualsiasi cosa. Impiegata come ragioniera, Lillian è anche organizzata, efficiente e laboriosa.

Il resto della famiglia di Dean include la sorella maggiore Kim, che avrà il viso di Laura Kariuki, un’adolescente brillante e popolare con la quale litiga spesso, ma in fondo hanno un buon rapporto. Completano il cast Julian Lerner e Amari O’Neil come Brad e Cory, gli amici del protagonista; e Milan Ray come Keisa, la sua migliore amica.

La produzione

Lee Daniels, Saladin K. Patterson, Fred Savage e Marc Velez sono i produttori esecutivi. La serie è prodotta dalla 20th Television, una divisione dei Disney Television Studios. L’episodio pilota è scritto da Saladin Patterson e diretto da Fred Savage.

The Wonder Years è il remake dell’omonima serie tv del 1988 trasmessa da ABC per sei stagioni, in Italia nota con il titolo Blue Jeans. Fred Savage, che nei panni di Kevin Arnold è stato il giovane protagonista di Blue Jeans, torna nel remake come produttore esecutivo e regista.

Il remake è ambientato a Montgomery, in Alabama, ma è stato girato ad Atlanta, nello Stato della Georgia, mentre nella serie originale non è stato mai rivelato il nome della cittadina abitata dagli Arnold.

Guarderete il reboot di The Wonder Years su Disney+?

