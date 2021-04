The Witcher: terminate le riprese della seconda stagione

Si sono appena concluse le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski

A distanza di 158 giorni dall’inizio delle riprese, The Witcher, la serie fantasy basata sulla Saga di Geralt di Rivia, di Andrzej Sapkowski, ha terminato la produzione della seconda stagione, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo entro la fine del 2021.

Le riprese si sono svolte in 15 località del Regno Unito e hanno visto il coinvolgimento di 89 membri del cast e circa 1.200 della troupe. Numeri impressionanti, se si considerano anche gli ostacoli dovuti all’emergenza sanitaria durante la fase di produzione

In occasione dell’ultimo giorno di riprese, Netflix ha rilasciato un video speciale tratto dal set, che mostra l’entusiasmo di cast e crew – guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich – all’idea di aver completato le riprese dell’attesissimo secondo capitolo di The Witcher.

Il video sottolinea i tentativi di stare attenti durante le riprese, con la troupe che utilizza costantemente indumenti protettivi e lo stesso Cavill che distribuisce maschere a tutti i membri della crew.

The Witcher: la trama della seconda stagione

Cosa ci aspetterà nel nuovo ciclo di episodi di The Witcher? Netflix ha rilasciato una breve sinossi ufficiale che anticipa gli eventi cardine della prossima stagione.

La potete leggere qui di seguito:

Durante il corso della seconda stagione, convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia (Henry Cavill) porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

Ricordiamo inoltre che Hissrich ha anticipato che questa stagione andrà oltre gli event raccontati in Il sangue degli elfi, primo romanzo della saga che è stato parzialmente adattato nella prima stagione. Ciò significa che probabilmente vedremo anche alcuni elementi tratti dal secondo volume, La Signora del Lago.