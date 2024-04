The Witcher: cancellati da Netflix due spin-off

Cancellati da Netflix due spin-off The Witcher. Intanto, la quarta stagione della serie principali è entrata in produzione

Due degli spin-off di The Witcher in programma su Netflix sono stati cancellati dalla piattaforma streaming: The Rats e uno spin-off per bambini ancora senza titolo. La notizia arriva mentre la serie principale ha iniziato le riprese della sua quarta stagione, con Liam Hemsworth (Hunger Games) che ha preso il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. The Rats, prequel della serie principale, avrebbe dovuto raccontare le vicende di una banda di giovani disadattati introdotti nel finale della terza stagione. Nonostante la cancellazione, l’universo principale continua ad espandersi su altri fronti. Netflix ha infatti confermato che la serie si concluderà con la quinta stagione, che vedrà ancora una volta Hemsworth nei panni di Geralt. Inoltre, entro la fine dell’anno, uscirà su Netflix il secondo film d’animazione, intitolato Sirens of the Deep, dopo il successo di The Nightmare of the Wolf del 2021.

The Witcher: nuovi film di animazione in vista

La serie TV si basa sui romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski. Alla produzione esecutiva c’è Lauren Schmidt Hissrich, che è anche creatrice. La principessa Ciri continuerà a interpretare il ruolo di Ciri, mentre Joey Batey sarà Jaskier e Anya Chalotra avrà il ruolo di Yennefer di Vengerberg. L’addio agli spin-off non rappresenta dunque la fine per la serie. Anzi, l’arrivo di nuovi film d’animazione e la conclusione della serie principale con Liam Hemsworth sembrano suggerire un futuro ricco di novità per i fan di questo mondo fantasy.

Resta da vedere se la scelta di Netflix di cancellare gli spin-off si rivelerà azzeccata. The Rats, in particolare, aveva suscitato grande interesse tra i fan, incuriositi dall’idea di approfondire le vicende di questi nuovi personaggi. Solo il tempo dirà se la piattaforma streaming ha preso la decisione giusta. La trama avvincente, i personaggi iconici e le ambientazioni mozzafiato ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Con l’arrivo di nuovi film d’animazione e la conclusione della serie principale, l’universo di The Witcher è pronto ad espandersi ancora di più, regalando agli spettatori nuove avventure e nuove emozioni.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.