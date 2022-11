The Witcher Blood Origin: arriva il teaser trailer dello spinoff di Netflix

Netflix mostra il teaser di The Witcher Blood Origin, spinoff della serie ultimamente al centro delle critiche

È un periodo a dir poco turbolento quello che sta affrontando il franchise di The Witcher, che qualche giorno fa ha perso il suo grande protagonista: Henry Cavill. L’attore non tornerà nei panni di Geralt di Rivia, venendo sostituito da Liam Hemsworth, ma la scelta non convince i fan, che chiedono a gran voce il ritorno di Cavill. Intanto, però, il franchise va avanti e in attesa della terza stagione della serie a breve uscirà lo spinoff Blood Origin, che si mostra con un nuovo teaser trailer.

The Witcher Blood Origin: le immagini del teaser trailer

La clip pubblicata da Netflix tramite i propri canali social mostra nuove immagini della serie ambientata ben 1.200 anni prima gli eventi narrati nella serie madre. Al centro dello spinoff c’è la narrazione della creazione del primo Witcher e della Congiunzione delle Sfere, con la conseguente fusione dei vari mondi di Uomini, Elfi e Mostri.

Nel cast della serie troviamo Michelle Yeoh, già vista in Star Trek: Discovery, che interpreta Scian, un’elfa nomade che cerca un’antica lama rubata. Al suo fianco, ci sono molti noti della televisione, da Laurence O’Fuarain a Mirren Mack, fino a Lenny Henry, Jacob Collins-Levy, Lizzie Annis, Huw novelli e Francesca Mills.

L’appuntamento, quindi, con The Witcher Blood Origin va al 25 dicembre, quando su Netflix uscirà la prima stagione di questo attesissimo spinoff. Non c’è, invece, ancora una data ufficiale per l’uscita della terza stagione di The Witcher, l’ultima con Henry Cavill nei panni del protagonista. Come svelato nell’ambito dell’evento TUDUM, le riprese sono finite e mancano solo dei lavori di post-produzione: la serie dovrebbe uscire nell’estate 2023, ma ci vuole tempo per conoscere la data precisa.

Nell’attesa, ecco il teaser trailer di Blood Origin mostrato da Netflix:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

