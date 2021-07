The Witcher: Blood Origin – Sophia Brown entra nel cast

Il cast di Blood Origin, serie prequel di The Witcher, fenomeno Netlifx con protagonista Henry Cavill, continua ad espandersi: Sophia Brown sarà una delle protagoniste

Il cast della serie The Witcher: Blood Origin continua ad espandersi. Mentre infatti cresce l’attesa per la seconda stagione di The Witcher, prevista per fine anno, Netflix annuncia un nuovo membro per il cast del prequel, Sophia Brown.

La giovane attrice ha già preso parte a numerosi progetti della piattaforma streaming e di altri colossi dell’intrattenimento, fra cui Marcella, Clique e Guerilla.

Sicuramente si rivelerà quindi un valore aggiunto per una serie nata con lo scopo di espandere uno degli universi maggiormente seguiti e amati degli ultimi anni. The Witcher, infatti, tratta dalla serie di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, nonostante la sua per ora unica stagione, si è guadagnata un seguito di fan molto ampio, soprattutto grazie all’interpretazione di Henry Cavill (Il Superman del DCEU).

The Witcher: Blood Origin – Trama e anticipazioni

La serie prequel sarà ambientata circa 1200 anni prima del mondo di The Witcher, in un mondo elfico pronto a fondersi con quello dei mostri e degli uomini. Scopriremo quindi le origini degli eventi che portarono alla creazione del primo prototipo di Witcher e alla fondamentale “congiunzione delle sfere”.

In questo scenario Sophia Brown vestirà i panni di Éile, una guerriera d’elite con la voce di una dea, la quale ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della Regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringerà però ad impugnare nuovamente la spada alla ricerca di vendetta e redenzione.

The Witcher: Blood Origin è nata dalla mente dello showrunner – e produttore esecutivo della serie insieme a Lauren Schmidt Hissrich, Jason Brown, Sean Daniel Tomek Baginski e Jarek Sawko – Declan de Barra.

La serie sarà composta da sei episodi. Non ci resta dunque che aspettare ulteriori dettagli sul progetto, sperando che nel frattempo sia rilasciata la seconda stagione di The Witcher.

