The White Lotus 3: svelato il cast ufficiale

Rivelato il cast ufficiale di The White Lotus 3, la nuova serie antologica di Mike White. Premiata serie HBO in esclusiva su Sky; i nuovi volti protagonisti di Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong

La nuova stagione di The White Lotus 3 è pronta a ripartire con l’aggiunta di alcuni nuovi volti. Serie antologica creata da Mike White e prodotto dalla HBO. Con le riprese alle porte previste per febbraio in Thailandia; lo stesso Mike White per l’occasione ha messo insieme un gruppo di star di prim’ordine.

Difatti, ben 6 gli attori si uniranno al cast della nota serie come: Leslie Bibb; Dom Hetrakul; Jason Isaacs (Star Trek: Discovery); Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space), Tayme Thapthimthong. Confermata anche la presenza di Natasha Rothwell, già incontrata nella prima stagione nel ruolo della manager della Spa del White Lotus di Maui.

Nata nell’estate del 2021 e ambientata alle Hawaii; ha da subito catturato l’attenzione del pubblico, ricevendo ben 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, portando a casa 10 statuette. Scopriamo di seguito altri dettagli sulla nuova stagione della serie.

The White Lotus 3: dettagli sulle riprese e il cast ufficiale

Dopo il successo ottenuto nelle stagioni precedenti; The White Lotus 3 è prossima a battere il primo ciak nella bellissima location della Thailandia (più precisamente Koh Samui, Phuket e Bangkok). Un nuovo gruppo di vacanzieri saranno protagonisti della storia; incentrando la forte attenzione su temi come la morte, religione e spiritualità orientali. Il tutto sarà fortemente accentuato dal conflitto della forte differenza tra spiritualità orientale e religione occidentale.

Già nei mesi scorsi i produttori della serie avevano anticipato una terza stagione più lunga più grande e con un pizzico di follia in più; accrescendo la forte spiritualità e senso esotico del bellissimo panorama thailandese. Ecco le dichiarazioni ufficiali di Janet Graham ha dichiarato:

Siamo felici di collaborare con l’Ufficio del Turismo Tailandese per eseguire la visione creativa di Mike e mostrare tutto quello che la meravigliosa nazione della Tailandia può offrire, mentre il nostro prossimo gruppo di ospiti fanno check in al White Lotus

Come per le precedenti stagioni, The White Lotus 3 è creata, scritta e diretta da Mike White; con produttori esecutivi Mike White, David Bernad and Mark Kamine. Oltre il cast ufficiale, al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama. I nuovi episodi non arriveranno prima del 2025 sulla piattaforma Sky.

