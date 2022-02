The Weird Al Yankovic Story: Daniel Radcliffe è “Weird Al” Yankovic

Un irriconoscibile Daniel Radcliffe appare nelle prime foto sul set di The Weird Al Yankovic Story. Dedicato al bizzarro comico e cantante Weird Al Yankovic, un biopic spericolato e senza veli

Spopolano sul web le prime foto in esclusiva dell’attore Daniel Radcliffe, nei panni del famoso cantante e comico Weird Al Yankovic. Immagini che confermano le voci dei giorni scorsi sull’impegno del noto attore britannico, ex Harry Potter da tutti conosciuto. In poche ore il post diffuso dalla testata E! News, ha raggiunto oltre i 70.000 like.

Notizia che non sembra cogliere di sorpresa i fan dell’attore Radcliffe, da sempre contraddistinto per i suoi ruoli un po’…fuori gli schemi! Ecco di seguito una prima anteprima esclusiva.

The Weird Al Yankovic Story: cosa c’è da sapere

Camicia hawaiana, capelli neri e ricci. Sguardo bizzarro con un sorriso beffardo. Queste le prime immagine spopolate sui social nelle ultimi ore. Non troppo lontane dal celebre personaggio Weird Al, a molti noto per l’autoironia nei suoi spettacoli e composizione.

Divenuto famoso grazie alla pubblicazione di canzoni e album di enorme successo (come Bad Hair Day), ha ottenuto negli anni anche numerosi riconoscimenti, tra i quali ben cinque Grammy Awards, di cui l’ultimo vinto nel 2019.

The Weird Al Yankovic Story racconta i successi e gli eccessi del noto personaggio, fino alla conquista della fama. Una vita spericolata e senza veli pronta ad essere mostrata, così come dichiarato dallo stesso Daniel Radcliffe:

Questo biopic non nasconde niente, ed esplora ogni aspetto della vita di Yankovic, dalla sua meteorica ascesa alla fama con i primi successi come “Eat It” e “Like a Surgeon” alle sue torride storie d’amore e al suo notoriamente depravato stile di vita. Un viaggio davvero incredibile nella vita e nella carriera di Yankovic, da dotato bambino prodigio a più grande leggenda musicale di tutti i tempi

La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Weird Al in collaborazione con Eric Appel, quest’ultimo impegnato nelle vesti di regista e produttore esecutivo. Al momento nessuna data d’uscita è stata ancora rivelata.

