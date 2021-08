The Walking Dead: la prima parte dell’ultima stagione su Disney+ dal 23 agosto

La prima parte dell’ultima stagione di The Walking Dead andrà in onda dal 22 agosto su AMC e dal giorno dopo, il 23 agosto, non più su Fox come negli ultimi 10 anni ma in esclusiva italiana su Disney+ via Star in streaming

La serie The Walking Dead si appresta alla conclusione, prevista per ottobre/novembre 2022, con l’ultima stagione divisa in tre tranche (la seconda parte della stagione 11 sarà pubblicata a febbraio 2022). A quel punto l’universo Walking Dead, oltre che con Fear the Walking Dead, dovrebbe proseguire con i film annunciati e che vedranno Rick Grimes (Andrew Lincoln) protagonista e con una serie sequel spinoff con Melissa McBride e Norman Reedus.

Questa ultima stagione sarà, come detto, non su Fox ma su Disney Plus. Questo perché, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo degli asset Fox, la casa di Topolino ha progressivamente chiuso i canali Fox nel mondo spostando tutto sulla sua piattaforma di streaming che include film e serie di produzione ABC Studio e Signature, 20th, FXP, Hulu, Marvel, NatGeo, Pixar, LucasFilm. Diversa invece la sorte dei suoi spinoff. Fear the Walking Dead è finito su MTV (Sky 131) in prima visione e in seconda battuta su Amazon Prime Video, che ha anche i diritti dell’altro spinoff Beyond Borders (pensato solo per due stagioni) grazie all’accordo con AMC Studios.

The Walking Dead 11: il trailer e la trama della stagione finale

La trama della prima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead è stata in parte anticipata dall’attore Norman Reedus:

L’inserimento della comunità del Commonwealth provocherà uno scossone forte nella serie con forti cambiamenti più che in passato. Ogni stagione è sempre sembrata una serie diversa ma in un certo senso questa stagione sarà un cambiamento ancor più radicale

Nei nuovi episodi vedremo una Alexandria gravemente compromessa e non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti di Alexandria cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per un numero sempre più crescente di persone.

Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop, compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. Le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione. Tutti devono assicurarsi più cibo mentre tentano di ripristinare Alexandria prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.