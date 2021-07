The Walking Dead: dal 2 luglio nella sezione Star di Disney+

Il catalogo della sezione Star di Disney+ continua ad ampliarsi. È finalmente ufficiale, infatti, che dal 2 luglio le 10 stagioni complete di The Walking Dead saranno disponibili sul canale streaming. Che la stagione 11 possa avere lo stesso destino?

The Walking Dead è sicuramente una delle serie tv che ha contribuito a cambiare il modo di fare e fruire prodotti per il piccolo schermo. Divenuto un pilastro della serialità televisiva, ha visto protrarsi la vicenda raccontata per ben 10 stagioni. Fra colpi di scena, morti improvvise e cambi di trama non sempre apprezzati, la serie continua ad avere un seguito di fan affezionati, nonostante il calo di ritmo e di qualità. Che la si guardi per noia o per scoprire la sorte dei personaggi, The Walking Dead rimane quindi una delle serie più seguite.

Ed è per questo che la Disney ha deciso di puntare anche su questo titolo di richiamo per ampliare il catalogo della recente sezione Star di Disney+. Nel Regno Unito, infatti, già dal 30 giugno, la serie è disponibile sulla piattaforma streaming, complice la chiusura del canale Fox.

In Italia, invece, il rilascio avverrà il 2 luglio. Per la prima volta, quindi, la serie sarà disponibile anche in streaming. Sin dall’uscita della prima stagione, infatti, il prodotto AMC è stato trasmesso in esclusiva FOX.

The Walking Dead: il destino della stagione 11

È probabile che, alle 10 stagioni presenti da oggi in catalogo, si unisca presto la stagione 11 la quale, nel Regno Unito, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 24 agosto. Nell’attesa di scoprire la sorte dell’ultima stagione in Italia, possiamo dare un’occhiata alla sinossi ufficiale:

Nelle puntate precedenti di The Walking Dead, i nostri sopravvissuti hanno affrontato i demoni del passato e combattuto nuove minacce, con amicizie e rapporti che hanno sofferto a causa dell’aumentare dei danni collaterali causati dall’apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa, ridotta allo scheletro della casa che era in passato dopo la carneficina e la distruzione lasciata dai Sussurratori. Ora tutte le persone che vivono ad Alexandria lottano per renderla di nuovo una fortezza e dare da mangiare al numero in continuo aumento degli abitanti, che include anche i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio a Hilltop, oltre a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Guardiani. Alexandria ha più persone di quante possa riuscire a sfamare e proteggere. La loro situazione è disperata mentre le tensioni alimentate dagli eventi accaduti in passato emergono all’interno delle mura distrutte. Devono trovare più cibo mentre cercano di riportare Alexandria alla situazione precedente al suo crollo come innumerevoli altre comunità che hanno incrociato nel corso degli anni. Ma dove e come? Più macilenti e affranti che mai, devono scavare più a fondo per trovare lo sforzo e la forza per salvaguardare le vite dei loro figli, anche se potrebbe significare perdere la propria. Nel frattempo, senza che ne siano a conoscenza le persone ad Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora tenuti in ostaggio da dei misteriosi militari che sono membri di un gruppo più grande e scortese.

Continuate a seguirci per scoprire quali altre importanti novità ha in serbo Disney+.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.