Dopo i primi 8 episodi di questa undicesima stagione, torna The Walking Dead 11 – In arrivo i nuovi episodi ! Sono in arrivo su Disney +, a partire da domani, 21 febbraio 2022. Anche questi nuovi episodi saranno 8, come la prima parte. Questa stagione è stata divisa in tre parti, dunque è stato annunciato che gli ultimi 8 episodi saranno disponibili durante il corso del 2022.

Non sono ancora in tanti gli appassionati di cinema e serie tv che non hanno visto questa famosissima serie. Per loro e per tutti i fan, sono finalmente in arrivo i nuovi episodi di “The Walking Dead” sulla piattaforma Disney a partire da oggi, 21 febbraio 2022.

La serie è basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, prodotta da AMC Studios.

The Walking Dead è di sicuro tra le serie tv che ha avuto più successo in tutto il mondo, portando la storia a giungere all’undicesimo capitolo, suddiviso in tre parti. Gli episodi in arrivo da domani fanno parte della seconda “fetta” della torta, mentre i conclusivi ulteriori 8 verranno pubblicati durante il corso di quest’anno.

L’attacco dei Mietitori

In questo nuovo capitolo i coraggiosi protagonisti dovranno affrontare la battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori. Nel frattempo, alcuni di loro, invece, ad Alexandria, incontreranno la devastante presenza di Madre Natura.

Come sempre, The Walking Dead è ricca di contrasti. Troviamo una prospettiva chiara di crollo e percezione di fine, ma alcuni elementi e personaggi non perderanno la speranza. Bisognerà avere fiducia e fare attenzione alle scelte: ogni azione potrebbe essere fatale.

Le puntate dalla 9 alla 14, usciranno su base settimanale e ci aiuteranno a colmare le tante domande che ci stiamo ponendo. Vedremo se la tregua verrà estesa o meno, chi resterà vivo per aiutare, se la situazione riuscirà ad essere recuperata e, dopo tanta sofferenza, che ne resterà delle relazioni tra i protagonisti.

The Walking Dead è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2010 e che, dunque, riesce ad andare avanti da ben 12 anni.

Il primo episodio è stato trasmesso dal canale televisivo AMC, mentre in Italia è stata trasmessa, quasi in contemporanea, da Fox, fino alla decima stagione inclusa. L’episodio pilota è stato invece trasmesso in chiaro da Cielo.

In questo prosieguo del capitolo finale della serie di successo vediamo nel cast Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa). E ancora Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

