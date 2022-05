The Valet: una nuova commedia romantica su Disney Plus

The Valet, la commedia con protagonisti Samara Weaving ed Eugenio Derbez è in arrivo, il 20 maggio, su Disney Plus. Vediamo di che si tratta

Tra le nuove pellicole, in uscita a maggio sulla piattaforma Disney Plus, ecco spuntare una nuova commedia romantica originale: si tratta di The Valet. Il nuovo film, con protagonisti Samara Weaving, Eugenio Derbez e Max Greenfield, sarà disponibile in streaming da venerdì 20 maggio.

The Valet è il remake di un film francese omonimo, del 2006, diretto da Francis Veber.

Trama e cast di The Valet

Olivia, una star del cinema di fama mondiale, subisce un grave danno alla propria immagine quando viene paparazzata in compagnia del suo amante, un uomo sposato, chiamato Vincent. Nelle foto scattate, appare accidentalmente anche Antonio, un parcheggiatore che viene ingaggiato per costruire una copertura alla donna, fingendosi il suo nuovo fidanzato. In breve tempo, la vita di Antonio cambia per sempre. L’uomo si ritrova catapultato sotto i riflettori, in un ambiente che mai avrebbe immaginato di raggiungere. Parallelamente lui e Olivia, così distanti nello stile di vita, iniziano a conoscersi meglio, facendo incontrare due mondi e due culture apparentemente lontane.

Nel cast troviamo tra i protagonisti Samara Weaving (Nove perfetti sconosciuti, 2021) nei panni di Olivia, Eugenio Derbez (CODA – I segni del cuore, 2021) in quelli di Antonio e Max Greenfield (New Girl 2011-2018) in quelli di Vincent. Al loro fianco Betsy Brandt, Carmen Salinas, Amaury Nolasco, Marisol Nichols, Diany Rodriguez, Tiana Okoye, John Pirrucello, Ravi Patel, Noemí González e Lunay.

The Valet è diretto da Richard Wong, regista di Come As You Are (2019) e scritto da Rob Greenberg e Bob Fisher (già collaboratori in Overboard, 2018). Il film è prodotto da Ben Odell e dallo stesso Eugenio Derbez (3Pas Studios). La colonna sonora è composta da Heitor Pereira.

Il 31 marzo, Eugenio Derbez aveva annunciato la data di lancio di The Velvet, attraverso un simpatico post Instagram che ritrae l’attore alla guida di un auto, per poi essere scambiato per un parcheggiatore.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.