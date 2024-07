The Umbrella Academy Stagione 4: il trailer della stagione finale

Manca ormai poco al gran finale e Netflix non si è fatta mancare un bel primo sguardo alla stagione 4 di The Umbrella Academy con un teaser trailer ufficiale che ci mostra nuovi poteri

Come la casa di streaming ha annunciato tempo fa, precisamente durante il Geeked Week 2023, la quarta stagione di The Umbrella Academy. Ma rimane il fatto che lo showrunner della serie, Steve Blackman, ha annunciato di aver prolungato la sua collaborazione con Netflix per lavorare ad altri progetti. Che si tratti di altre serie spin-off di The Umbrella Academy? Lo scopriremo solo vivendo e soprattutto come finirà la serie. La stagione 4 di The Umbrella Academy si è mostrata nel trailer ufficiale della serie, che si collega ovviamente al finale della terza stagione uscita due anni fa, a giugno 2022.

La stagione 4 di The Umbrella Academy e la sfida finale della famiglia Hargreeve

Come ci si può ovviamente aspettare, nel cast della serie torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Foere che riprenderanno tutti i loro rispettivi ruoli dei membri di questa famiglia disfunzionale. Adesso i nostri protagonisti si ritroveranno in un’altra linea temporale, dove sono tutti separati uno dall’altro e non avranno più i loro poteri, ma bensì dei nuovi poteri. In questa nuova linea temporale l’universo è stato resettato, ma a causa delle azioni di Allison, non è riuscito a finire quello che ha iniziato prima che Allison premesse il pulsante di reset. Perciò la famiglia si troverà ad affrontare dei nuovi nemici che vogliono cancellarli dall’esistenza, ma come faranno ad affrontarli senza i loro poteri?

Lo showrunner ha promesso ai fan che scopriremo molto di più sulle motivazioni dei personaggi, anche sulle piccole cose. Niente sarà trascurato, ma dovremo aspettare la quarta stagione prima di scoprire tutto. Voi la guarderete? Vi piace la serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

