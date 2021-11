The Tragedy of Macbeth: nuovo teaser del film di Joel Coen

The Tragedy of Macbeth, il primo film diretto da Joel Coen senza il fratello Ethan, arriverà su Apple Tv+ il 14 gennaio

Dopo due mesi di silenzio, ecco finalmente nuove immagini dell’atteso The Tragedy of Macbeth. Si tratta del primo film diretto da Joel Coen senza il fratello Ethan, con cui ha condiviso tanti successi in passato. Prima di proseguire oltre, diamo uno sguardo al nuovo teaser trailer!

Cosa sappiamo di The Tragedy of Macbeth

In questo riadattamento della storia shakespeariana vediamo nel ruolo dei due protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand. I due condivideranno per la prima volta lo schermo, dopo due illustri carriere passate lontano. Il resto del cast prevede Bertie Carvel, Alex Hassel, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Una particolarità del film è che girato, oltre che in bianco e nero, in formato 4:3, inusuale al cinema dei giorni nostri. Joel Coen decide dunque, con l’ausilio del direttore della fotografia Bruno Delbonnel, di buttarsi a capofitto con tantissime novità nella sua prima regia in solitaria. La colonna sonora è affidata ad uno storico collaboratore, Carter Burwell.

Il film è prodotto da A24 e Iac Films e verrà distribuito come Apple Original in esclusiva sulla piattaforma di streaming del brand della mela, a partire dal 14 gennaio 2022. A24 è la casa di produzione di diverse gemme del cinema contemporaneo indipendente: Uncut Gems, Midsommar, The Lighthouse e recentemente, The Green Knight.

