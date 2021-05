The Tourist: Jamie Dornan nelle prime foto della miniserie

La star di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan è ritratta nelle prime foto della miniserie thriller The Tourist per HBO Max

Dall’unione tra HBO Max, BBC One e l’australiana Stan sta per arrivare The Tourist, miniserie composta da sei episodi con protagonista Jamie Dornan. La serie è una creazione della casa di produzione Two Brothers Pictures ed è scritta da Harry e Jack Williams. Qui troveremo Dornan protagonista di un’avventura a metà tra The Bourne Identity e Duel: l’attore interpreta infatti un uomo britannico che perde la memoria in seguito ad un pericoloso inseguimento da parte di un camion cisterna nel bel mezzo dell’entroterra australiano.

Le prime foto diffuse ci permettono immediatamente di respirare quell’aria torbida e adrenalinica che vivremo nel corso degli episodi. Lo stesso Jamie Dornan, famoso per Cinquanta sfumature di grigio ma interprete di altre serie TV come The Fall e C’era una volta, ha dichiarato durante la presentazione della serie, sei mesi fa:

The Tourist ha delle sceneggiature che sono tra le più emozionanti che abbia mai letto.

Puntata dopo puntata, lo vedremo risvegliarsi in ospedale in seguito all’inseguimento, senza più sapere chi sia veramente. L’uomo comincerà a cercare delle risposte, mentre strane figure provenienti dal suo passato lo inseguono.

The Tourist: le prime foto con Jamie Dornan

Godiamoci subito le prime foto ufficiali della miniserie The Tourist:

Assieme a Jamie Dornan, nel cast troveremo anche Danielle Macdonald (Unbelievable), Shalom Brune-Franklin (Line of Duty), Ólafur Darri Ólafsson (Trapped) e Alex Dimitriades (The End). Al progetto avrebbe dovuto partecipare anche Hugo Weaving (Il signore degli anelli, Matrix), ma a causa di altri impegni ha dovuto abbandonare ed è stato sostituito da Damon Herriman (Mindhunter).

Tra i produttori troviamo Christopher Aird e Andrew Benson per Two Brothers Pictures, Tommy Bulfin per BBC, Lisa Scott e Christ Sweeney, anche regista della serie.

