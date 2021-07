The Suicide Squad di James Gunn ottiene il 100% su Rotten Tomatoes

The Suicide Squad – nuova fatica di James Gunn e decima pellicola del DCEU – conquista il 100% su Rotten Tomatoes, convincendo gran parte della critica. Per vederlo in Italia, bisogna aspettare il 5 agosto.

Mentre i fan cercano di capire se il nuovo The Suicide Squad sia un reboot o un sequel della pellicola omonima del 2016, James Gunn mette d’accordo tutti.

La sua personale versione delle avventure di uno dei gruppi più iconici e sgangherati dei fumetti ottiene infatti il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

Il regista non si pone in alcuna continuità con il film precedente, creando un’opera autonoma ed esagerata, esattamente nel suo stile. E, a quanto pare, il risultato è più che soddisfacente, se persino i critici – sempre pronti a storcere il naso davanti ai cinecomics – sono rimasti conquistati da The Suicide Squad. Il giudizio, infatti, è basato su 46 recensioni di esperti. Il pubblico dovrà invece aspettare il 5 agosto – almeno negli Stati Uniti e in Italia – per godersi la pellicola al cinema.

Nelle nostre sale, però, sarà disponibile – in anteprima – già dal 2 agosto.

Il flop del 2016, quindi, pare essere solo un lontano ricordo. Conquistato l’Oscar per il Miglior trucco, la pellicola è finita presto nel dimenticatoio. Comprensibile, quindi, che la DC abbia voluto riproporre The Suicide Squad, attraverso un adattamento affidato ad uno dei registi più visionari del panorama dei cinecomics. Ricordiamo infatti che James Gunn ha portato al successo la saga de I Guardiani della Galassia per la Marvel, e ha promesso che il suo nuovo film è ancora più crudo e irriverente.

The Suicide Squad – trama e trailer

La sinossi ufficiale del film promette infatti scintille e follia:

Benvenuti all’inferno – alias Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d’America. Dove sono tenuti i peggiori Supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X. Il compito fallo-o-muori di oggi? Mettere su una banda di outsider, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armali pesantemente e lasciarli (letteralmente) sulla remota isola, invasa dai nemici, di Corto Maltese.

Oltre che per la trama, la pellicola è pronta a conquistare i fan anche grazie al suo incredibile cast: Idris Elba (Bloodspot), John Cena (Peacemaker), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Peter Capaldi (Thinker), Silvester Stallone (nella versione originale presta la voce a King Shark). Ma a spiccare sono soprattutto i nomi di Margot Robbie e Viola Davis, che riprendono il ruolo – rispettivamente – di Harley Quinn e Amanda Waller.

Non ci resta dunque che aspettare il 5 agosto per vedere se anche il pubblico sarà conquistato da The Suicide Squad.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.