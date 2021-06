The Seven Deadly Sins: la quinta stagione è disponibile su Netflix

In data 28 giugno il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato la quinta e ultima stagione della travagliata serie anime The Seven Deadly Sins. A concludere definitivamente la saga sarà poi il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light

La quinta e ultima stagione della serie anime The Seven Deadly Sins – intitolata Dragon’s Judgement – è disponibile da oggi, 28 giugno, nel catalogo Netflix.

Dopo evidenti cali qualitativi e conseguenti problemi di produzione, i fan potranno godersi finalmente il finale della serie. Per l’occasione è stata rilasciata la sinossi ufficiale:

Per annullare la maledizione che pesa sempre di più su Elizabeth, Meliodas ha deciso di diventare il re dei demoni. Per questo, si allea con i suoi fratelli per recuperare e assorbire tutti i precetti dei Dieci Comandamenti. Elizabeth, totalmente contraria a questo piano, fugge e sale al comando dei Seven Deadly Sins per contrastare i piani del suo amato. Ludociel, quindi, insieme agli arcangeli propone di ricreare Stigma e far scoppiare una nuova Guerra Santa, minacciando così la pace che dura da 3000 anni…

The Seven Deadly Sins – Dove eravamo rimasti?

La vicenda continua quindi a seguire le avventure dei Seven Deadly Sins. Un tempo considerati fra i più potenti cavalieri della Brittania, rappresentano ognuno uno dei sette peccati capitali, per via di una colpa commessa da loro in passato. Il gruppo fu però sciolto dopo aver apparentemente cospirato allo scopo di rovesciare il regno di Lionesse, uccidendo Zaratras, Il Gran Cavaliere Sacro. In seguito al tradimento, furono sconfitti dai Cavalieri Sacri del regno. I sette quindi si dispersero, dandosi alla fuga a causa delle taglie sulle loro teste. Con il passere del tempo, quindi, le voci che li consideravano ancora in vita divennero sempre più insistenti.

Dieci anni dopo, i Cavalieri Sacri – in seguito ad un colpo di Stato e alla cattura del re – diventano i nuovi tirannici governanti del Paese. Elizabeth, la figlia più giovane del re, non può far altro che fuggire dal castello per mettersi alla ricerca dei Seven Deadly Sins, con la speranza che siano realmente ancora in vita e che siano disposti ad aiutarla.

La quinta stagione porrà quindi fine alla trama principale. Ma la saga sarà definitivamente conclusa dalla pellicola The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, la quale segue una storia completamente nuova, che si colloca dopo gli eventi delle nuove ed ultime puntate.

Il film sarà rilasciato nelle sale giapponesi il 2 luglio.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.