Dopo mesi e mesi di attesa, ora è ufficiale, il reboot di The Rocketeer ha finalmente uno sceneggiatore. Si tratta di Eugene Ashe

Dopo una lunga attesa, finalmente Disney ha svelato il nome di colui che si occuperà di riportare sullo schermo The Rocketeer. La pellicola sarà un reboot del film di fantascienza intitolato Le avventure di Rocketeer, del 1991, allora diretto da Joe Johnston, a sua volta tratto dal fumetto The Rocketeer di Dave Stevens. La nuova produzione avrà un nuovo sceneggiatore. Si tratta di Eugene Ashe, già a capo di Homecoming (2012) e Sylvie’s Love (2020), film che ha ottenuto una nomination agli Emmy.

Le prime versioni | The Rocketeer: il reboot sarà nelle mani di Eugene Ashe

Il primo film seguiva le vicende di Cliff Secord (interpretato da Billy Campbell), un giovane pilota acrobatico che, nel 1938, si imbatte in un particolare prototipo di jetpack. Nell’indossarlo, Cliff diventa l’eroe Rocketeer, in grado di proteggere i suoi cari dai pericoli. L’uomo non è l’unico ad aver messo gli occhi sul dispositivo: anche un gruppo di nazisti è a conoscenza del jetpack e farà di tutto per strapparlo dalle mani di Cliff.

Alla sua uscita il film poté vantare di una massiccia pubblicità, tuttavia questa non bastò per permettere al film di decollare al botteghino e diventare un must conosciuto da tutti. Questo particolare sembra però non aver scoraggiato Disney, convinta delle potenzialità di questa storia e della possibilità di dare nuova luce a questo personaggio. Un tentativo è già stato fatto nel 2019, quando la stessa Disney aveva presentato la serie animata The Rocketeer, cancellata dopo una sola stagione.

Il nuovo The Rocketeer

Sembrerebbe che la nuova produzione, a cui è stato spesso accostato il termine di reboot / sequel, sarà ambientato sei anni dopo gli eventi del film originale. Questa volta seguiremo il giovane pilota acrobatico Billie Faye Sands, il quale, dopo aver ereditato il jetpack di Cliff Secord, decide di utilizzarlo per fermare un nuovo gruppo di malviventi, con l’obiettivo di colpire la sicurezza degli Stati Uniti.

Ma chi saranno i protagonisti di questa nuova versione di The Rocketeer? Sembrerebbe proprio che il nuovo personaggio principale avrà il volto di David Oyelowo, già produttore dello show, al fianco della moglie Jessica. Resta ora da capire se, nelle mani di Eugene Ashe, questo progetto sarà modificato in qualche sua forma. Staremo a vedere cosa riuscirà a produrre Disney, con questa nuova storia fra le mani. Per non perdervi nessun contenuto della piattaforma dedicata, vi ricordiamo inoltre di dare un’occhiata all’imperdibile offerta di Disney Plus, di cui vi abbiamo parlato qui.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.