The Rescue: in arrivo su Disney+ dal 31 dicembre

The Rescue, il documentario originale National Geographic, è in arrivo su Disney+ il 31 dicembre

The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi è il titolo del film di National Geographic Films diretto dai Premi Oscar E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin che documentano un’impresa fisica profondamente audace, raccontando i dettagli di un salvataggio apparentemente impossibile. Data di uscita 31 dicembre 2021 su Disney+. Andiamo a guardare il trailer e a scoprirne di più!

Cosa sappiamo | The Rescue

The Rescue è un documentario originale National Geographic che racconta uno dei salvataggi più incredibili dell’età moderna. il film ci porta nella famigerata grotta e sottolinea gli sforzi dei Royal Thai Navy SEALs e delle forze speciali americane, descrivendo nel dettaglio l’audace impresa degli esperti speleosub per portare in salvo i ragazzi. L’incidente di Tham Luang risale al 2018, durante il mese di giugno, in cui dodici ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e un uomo di 25 anni sono rimasti bloccati all’interno di Tham Luang, una grotta nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia.

Il documentario analizza a fondo la storia del salvataggio, attraverso gli occhi dei protagonisti. Il film coinvolge gli spettatori in prima persona mentre getta luce sul mondo ad alto rischio delle immersioni nelle grotte, sullo stupefacente coraggio e la compassione dei soccorritori, e sull’umanità condivisa dalla comunità internazionale che si è unita per salvare i ragazzi.

Alla regia del documentario abbiamo Chai Vasarelyi e Jimmy Chin, vincitori del premio Oscar nel 2020 per Free Solo, che raccontava la storia dell’arrampicatore statunitense Alex Honnold. La canzone originale del film è “Believe” interpretata da Aloe Blacc. La colonna sonora è firmata dal pluripremiato compositore Daniel Pemberton.

Disney+ ha deciso di coccolarci fino all’ultimo giorno dell’anno, prima di accoglierci nel 2022 con tante novità. Cosa ne pensate di The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi? Conoscete la vicenda? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.