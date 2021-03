The Peripheral: Jack Reynor è nel cast della nuova serie di Amazon

Il cast della nuova serie di Amazon, The Peripheral, si arricchisce con la presenza del giovane attore irlandese Jack Reynor nel cast

Il curriculum cinematografico di Jack Reynor si arricchirà con The Peripheral andando a sommarsi a film come Cosa ha fatto Richard, Delivery Man, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Macbeth, Sing Street e Midsommar – Il villaggio dei dannati tra le varie pellicole.

The Peripheral: cosa sappiamo della serie con Jarck Reynor

La nuova serie The Peripheral, prodotta dagli stessi creatori di Westworld basata sul libro Inverso di William Gibson del 2014, vedrà Jack Reynor interpretare uno dei due fratelli protagonisti della vicenda. I due fratelli vivono in una zona rurale degli Stati Uniti in un futuro non troppo lontano, ma purtroppo hanno dei seri problemi a sbarcare il lunario visto che hanno deciso di non produrre delle droghe sintetiche. Inoltre l’altro fratello, ex soldato ferito in battaglia, campa solo con una magra pensione di invalidità passatagli dal governo.

Per racimolare qualche soldo in più ed arrivare alla fine del mese con un po’ più di tranquillità, i due decidono di partecipare ad un nuovo gioco online. Solo che le cose si fanno molto più complicate ed inquietanti di quello che già sono.

La serie sarà dunque prodotta dall’azione congiunta di Amazon Studios, Warner Bros Television e Kilter Films. Quali saranno dunque le tinte del futuro distopico che andremo a vedere? Che cosa attende i due protagonisti nel corso della vicenda? Qual è il mistero dietro a questo gioco online?

Per sapere come andranno le cose per i due sventurati fratelli, bisognerà attendere ancora un po’, ma se anche voi volete conoscere tutte le ultime novità riguardanti la serie in questione, le altre in corso su Amazon e Netflix oltre ai film più avvincenti, vi consigliamo di rimanere con noi su tuttoteK!