The Palace: la data ufficiale del nuovo film di Roman Polanski

Rivelata la data d’uscita ufficiale del nuovo film The Palace, diretto da Roman Polanski. Dal 28 settembre al cinema, con attore protagonista Mickey Rourke; scopriamo tutti i dettagli

Annunciata la data d’uscita di The Palace, l’atteso nuovo film film diretto dal regista, Roman Polanski. Dopo la regia curata dell’ultimo film, L’ufficiale e la spia (premiato e acclamato al Festival di Venezia nel 2019); a distanza di quattro anni, il regista Polanski è tornato dietro la macchina da presa, cimentandosi in un progetto più mistico, nero e ardito. Previsto nelle sale a partire dal prossimo 28 settembre; vanta la collaborazione alla sceneggiatura di Jerzy Skolimowski e Ewa Piaskowska,; assieme alla colonna sonora curata da Alexandre Desplat.

Con attori protagonisti d’eccellenza come Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke.

The Palace: la trama e altri dettagli sull’uscita ufficiale

The Palace ambientato interamente in Svizzera, tra le valli innevate; sviluppa la sua vicenda nella lontana notte di Capodanno nel 1999. All’interno di un noto Hotel lussuoso (The Palace), fervono i preparativi per la notte più magica di tutte; ospitando grandi nomi e illustri della classe d’Élite più influente di sempre.Tra vezzi, vizi e stravaganze; le storie dei singoli personaggi diretti sotto la mano di Roman Polanski; daranno vita ad una vera commedia assurda, sporca e nera.

Dotata di una coproduzione Italia, Svizzera, Polonia e Francia, coprodotta da Èliseo entertainment con Rai Cinema CAB Productions, Lucky BOB, RP Productions. The Palace è prodotto da Luca Barbareschi, Wojciech Gostomczyk e Jean-Louis Porchet. Prima dell’uscita in sala il prossimo 28 settembre, The Palace potrebbe essere inclusa tra le grandi premiere della Mostra del cinema di Venezia (30 agosto-9 settembre).

Nell’attesa del trailer ufficiale e altri dettagli sul nuovo film di Roman Polanski; continuate a seguirci sututtoteKper non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

