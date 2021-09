The Orville: la serie di Seth MacFarlane dal 15 settembre su Disney+

La serie è il primo progetto live action di Seth MacFarlane (noto soprattutto per essere il padre dei prodotti animati I Griffin e American Dad!) ed è ispirata a classici della fantascienza, come Star Trek e Ai confini della realtà, ma anche a pellicole irriverenti come Deadpool e I Guardiani della Galassia.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.