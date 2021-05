The Northman: la data d’uscita ufficiale

Rivelata la data d’uscita ufficiale dell’atteso film The Northman di Robert Eggers. L’epopea vichinga con protagonisti Ethan Hawke; Willem Dafoe e Björk ; Alexander Skarsgård e Nicole Kidman;

Secondo le ultime rivelazioni rimbalzate nel web, la casa di distribuzione Focus Features ha ufficializzato la data d’uscita di The Northman, la nuova attesissima pellicola di Robert Eggers. Dopo i grandi successi ottenuti con The Lighthouse e The Witch, il regista ha deciso di rimettersi all’opera con un’epopea vichinga ambientata nel passato.

Disponibile alla visione nelle sale statunitensi e internazionali a partire dall’8 aprile 2022; The Northman vanta di cast d’eccezione con grandi nomi protagonisti: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk, il progetto è stato co-sceneggiato del poeta islandese Sjón assieme al regista stesso.

Dettagli e rivelazioni | The Northman: rivelata la data d’uscita ufficiale

Frutto di un lungo lavoro di ricerca, la vicenda è ambientato in Islanda all’inizio del 10° secolo. La lunga battaglia di un principe vichingo alla ricerca di vendetta dopo l’assassinio di suo padre.

Nonostante gran parte della trama sia ancora circondata da un alone di mistero, la pellicola in questione si preannuncia ambiziosa e audace, ricca di dedizione in ogni piccolo dettaglio. Lo stesso Jarin Blaschke direttore della fotografia e stretto collaboratore, riporta la costante e la minuziosa attenzione, nelle ricostruzione di protesi, oggetti scenici ed effetti speciali; con il fine ultimo di rendere tutto ancora più coinvolgente e caratteristico.

Lo stesso attore protagonista Alexander Skarsgård ha anticipato il sorprendente lavoro di montaggio contenuto in The Northman:

Ho visto un montaggio di quattro minuti di alcune cose che avevamo girato e sono rimasto davvero sbalordito. Il matrimonio tra l’immaginazione di Rob Eggers e il folclore vichingo è incredibile.

