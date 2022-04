The Northman arriva oggi al cinema: guardata il trailer red band!

Arriva oggi nelle sale The Northman, l’ultimo film di Robert Eggers: guardate qui il nuovo trailer red band (ovvero la versione esplicita)

L’attesa è finalmente terminata! The Northman, l’ultimo film dell’acclamato regista Robert Eggers, è arrivato oggi nelle sale italiane. Il terzo lavoro del regista statunitense si preannuncia violento e dalle scenografie mozzafiato. Queste sue caratteristiche sono riscontrabili anche nell’ultimo trailer red band del film, ovvero molto esplicito. Diamo insieme uno sguardo al video!

Cosa sappiamo | The Northman

Ispirata ad antiche saghe norrene, la vicenda di The Northman è stata sceneggiata da Eggers assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson, e vede Alexander Skarsgård nei panni di Amleth (non a caso). Il giovane principe Amleth sta per diventare un uomo quando il padre viene brutalmente assassinato da suo zio, che poi rapisce sua madre. Fuggendo dal regno insulare in barca, il ragazzo giura vendetta. Due decenni dopo, Amleth è un berserker vichingo che fa irruzione nei villaggi slavi, dove una veggente gli ricorda il suo voto: vendicare suo padre, salvare sua madre, uccidere suo zio. Viaggiando su una nave di schiavi verso l’Islanda, Amleth si infiltra nella fattoria di suo zio con l’aiuto di Olga, una donna slava ridotta in schiavitù, e si propone di onorare il suo voto.

Il cast di The Northman comprende Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang,, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe. Gli ultimi due hanno già collaborato con Eggers nei suoi due precedenti lungometraggi. Taylor-Joy nel lontano 2015 è stata infatti la protagonista di The VVitch, mentre abbiamo visto Willem Dafoe insieme a Robert Pattinson in The Lighthouse del 2019. Dopo un grande successo di critica ottenuto con questi due film, Eggers cerca finalmente anche un grande risultato al botteghino e questo The Northman ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore degli spettatori.

E voi, cosa ne pensate del trailer di The Northman? Lo vedrete al cinema? Fateci sapere cosa ne pensate e rimanete aggiornati per non perdervi la recensione del film, che arriverà prestissimo!

