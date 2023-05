The Legend of Zelda: il producer della serie vorrebbe farne un film!

Sulla scia del grande successo di Super Mario Bros. The Movie si torna a parlare di adattamenti di serie Nintendo con The Legend of Zelda: il producer Aonuma vorrebbe crearne un film

Nel mentre tutto il mondo videoludico è esploso per l’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel del già apprezzatissimo Breath of the Wild datato 2019, uscito in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso 12 maggio, alcune voci in rete hanno iniziato a parlare di un adattamento cinematografico della serie. In sé, in realtà, il tutto è partito dalle parole del producer di lunga data della serie, Eiji Aonuma, che ha dichiarato in un’intervista a Polygon di essere interessato ad adattare la serie in un film. Quando gli è stato infatti chiesto se il recente successo del film di Super Mario Bros avesse suscitato in lui entusiasmo per un potenziale adattamento di The Legend of Zelda, Aonuma ha dichiarato:

Devo dire che sono interessato. Sicuramente. Purtroppo, però, non è solo il mio interesse per qualcosa a far accadere le cose.

Hidamaro Fujibayashi, director di Tears of the Kingdom, ha anche indicato che il supporto dei fan in questi casi è realmente fondamentale. In merito, avrebbe infatti affermato:

Forse è qui che è importante la voce dei fan.

Tutti interessati al film di The Legend of Zelda, ma per Nintendo è più importante l’opinione dei fan?

Il film di Super Mario Bros (qui trovate la nostra recensione dedicata!) è stato un immenso successo per Nintendo, avendo superato il miliardo di dollari al botteghino in circa un mese. Si è rivelato essere il film più redditizio dell’anno e Nintendo ha anche rivelato, recentemente, di essere interessata a produrre altri film sotto l’etichetta Nintendo Pictures.

